Звезда «Слова пацана» рассказал, за что благодарен Янковскому

Звезда нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев на фестивале «Новый сезон» рассказал корреспонденту Кино Mail, что своим важным кинооткрытием 2024 года обязан Ивану Янковскому.
Оказалось, что Янковский, сыгравший Адидаса-старшего в «Слове пацана», порекомендовал своему коллеге по сериалу (Рузиль играл Адидаса-младшего) обратиться к творчеству Мартина Скорсезе.
Именно фильмы культового американского режиссера, снявшего «Таксиста», «Остров проклятых» и «Отступников», Рузиль называет своим самым большим впечатлением последнего времени, связанным с кинематографом.
«В этом году я впервые так близко познакомился с творчеством Скорсезе. Для меня это было большое открытие. И я благодарен Ивану Янковскому за то, что он посоветовал мне фильмы Скорсезе», — поделился актер.
На фестивале «Новый сезон» Минекаев представил сериал «Подслушано в Рыбинске», где сыграл роль Ширмика — парня, пытающегося отомстить за смерть своей девушки.