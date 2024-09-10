Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Слова пацана» рассказал, за что благодарен Янковскому

Рузиль Минекаев поделился с Кино Mail, чем обязан старшему коллеге и экранному брату
Рузиль Минекаев с женой Азизой
Рузиль Минекаев с женой Азизой

Звезда нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев на фестивале «Новый сезон» рассказал корреспонденту Кино Mail, что своим важным кинооткрытием 2024 года обязан Ивану Янковскому.

Оказалось, что Янковский, сыгравший Адидаса-старшего в «Слове пацана», порекомендовал своему коллеге по сериалу (Рузиль играл Адидаса-младшего) обратиться к творчеству Мартина Скорсезе.

Именно фильмы культового американского режиссера, снявшего «Таксиста», «Остров проклятых» и «Отступников», Рузиль называет своим самым большим впечатлением последнего времени, связанным с кинематографом.

«В этом году я впервые так близко познакомился с творчеством Скорсезе. Для меня это было большое открытие. И я благодарен Ивану Янковскому за то, что он посоветовал мне фильмы Скорсезе», — поделился актер.

На фестивале «Новый сезон» Минекаев представил сериал «Подслушано в Рыбинске», где сыграл роль Ширмика — парня, пытающегося отомстить за смерть своей девушки.