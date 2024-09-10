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Беременная Марго Робби восхитила фанатов выходом в облегающем платье

Актриса посетила премьеру фильма, где выступила продюсером

Беременная актриса Марго Робби показала фигуру в облегающем наряде. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

34-летняя Марго Робби посетила премьеру фильма My old ass, которая состоялась 9 сентября в Лос-Анджелесе. Голливудская актриса надела серое облегающее платье с разрезом, которое дополнила черными босоножками на каблуках и массивным золотым браслетом. Знаменитость распустила волосы и сделала естественный макияж.

Читатели Daily Mail восхитились внешним видом Марго Робби.

«Она выглядит прекрасно, так приятно видеть, как кто-то просто позволяет своей естественной красоте сиять», «Она выглядит потрясающе», «Она расцвела», «Такая красивая, прямо сияющая!» — писали в комментариях.

Марго Робби встретила своего будущего мужа Тома Акерли в 2013 году на съемках драмы о Второй мировой войне «Французская сюита», где Акерли был помощником режиссера. Спустя три года, в декабре 2016 года, они поженились. Примечательно, что пара не объявляла о своей помолвке. О беременности актрисы стало известно 7 июля.

Ранее беременную Марго Робби засняли в крошечном бикини на пляже.