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Екатерина Гусева рассказала об успехах своих детей

Актриса заявила, что ее сын стал магистром, а дочь — чемпионкой
Екатерина Гусева
Екатерина ГусеваИсточник: PersonaStars

Екатерина Гусева дала редкий комментарий о своих детях — 25-летнем сыне Алексее и 13-летней дочери Анне. Актриса рассказала, чем занимаются ее наследники, и похвасталась их достижениями.

«У меня прекрасные новости! Сын стал магистром, дочь — чемпионкой. Золотую медаль получила на турнире по акробатике, приуроченном ко Дню Победы, спортивные летние сборы выдержала. По две трехчасовые тренировки в день, а еще зарядку с ОФП», — отметила звезда сериала «Бригада» в беседе с журналом «7 Дней».

Также она рассказала, что недавно вместе с семьей впервые побывала на Камчатке и осталась в восторге от красивой природы.

Напомним, в начале августа 1997 году Екатерина Гусева вышла замуж за бизнесмена Владимира Абашкина, от которого родила сына и дочь. Звезда кино признавалась, что во многом стала актрисой благодаря поддержке супруга и его вере в нее.

«В его руках, как бутон, распустилась. Поэтому ни о какой ревности к профессии тут не может быть речи… Очень много ролей в театре и кино, даже песен разобрано вместе с мужем. Все мои достижения ему принадлежат», — говорила Гусева в интервью изданию «Аргументы и Факты».