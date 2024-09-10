Екатерина Гусева рассказала об успехах своих детей

«В его руках, как бутон, распустилась. Поэтому ни о какой ревности к профессии тут не может быть речи… Очень много ролей в театре и кино, даже песен разобрано вместе с мужем. Все мои достижения ему принадлежат», — говорила Гусева в интервью изданию «Аргументы и Факты».