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Бывшая возлюбленная Петрова впервые вышла в свет с новым спутником

Стася Милославская посетила церемонию открытия
Стася Милославская и Трифон Бебутов
Стася Милославская и Трифон Бебутов

Бывшая девушка Александра Петрова, актриса Стася Милославская, вышла в свет с новым возлюбленным, главредом журнала «Правила жизни» Трифоном Бебутовым. 

Стася Милославская и Трифон Бебутов посетили открытие фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», которое состоялось 9 сентября на курорте Роза Хутор. Актриса позировала перед фотографами в голубом миди-платье с бахромой и V-вырезом, к которому добавила черные босоножки на каблуках и серьги. Знаменитость сделала вечерний макияж и гладкий низкий хвост. Трифон Бебутов выбрал для мероприятия белую футболку, черный пиджак, брюки и лоферы.

С 2020 года Александр Петров был в отношениях со Стасей Милославской. Знаменитости познакомились во время съемок фильма «Стрельцов». Однако в итоге актеры приняли решение расстаться. 15 сентября Александр Петров женился и выложил фото с регистрации брака с Викторией Антоновой.

В апреле возникли слухи о романе актрисы с главным редактором журнала «Правила жизни». Стасю Милославскую заметили с Трифоном Бебутовым на вечеринке журнала «Москвичка». По информации издания Peopletalk, они вместе покинули мероприятие.