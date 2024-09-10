Бывшая возлюбленная Петрова впервые вышла в свет с новым спутником

Стася Милославская и Трифон Бебутов посетили открытие фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», которое состоялось 9 сентября на курорте Роза Хутор. Актриса позировала перед фотографами в голубом миди-платье с бахромой и V-вырезом, к которому добавила черные босоножки на каблуках и серьги. Знаменитость сделала вечерний макияж и гладкий низкий хвост. Трифон Бебутов выбрал для мероприятия белую футболку, черный пиджак, брюки и лоферы.