41-летняя Светлана Ходченкова снялась в топе с вырезами у пилона

Актриса Светлана Ходченкова показала в соцсетях фотографию, сделанную на тренировке по pole dance.
41-летняя Светлана Ходченкова была запечатлена в черном топе с вырезами, который сочетала с шортами, белой рубашкой на бедрах и светлыми стрипами. Актриса также надела наколенники и собрала волосы в хвост. Знаменитость стояла у пилона спиной к камере.
Весной Светлана Ходченкова приняла участие в съемках рекламной кампании бренда IDOL. На одном из кадров артистка была одета в белое облегающее платье-макси из прозрачного кружева, которое подчеркнуло ее фигуру.
В августе Светлана Ходченкова выкладывала фотографии из своего путешествия по Европе. На одном из снимков артистка была запечатлена в бежевых коротких шортах, к которым добавила белую объемную полурасстегнутую рубашку. Звезда предстала перед камерой с распущенными волосами. Она позировала на фоне гор.
До этого актриса опубликовала откровенное фото, где позировала без лифа от купальника. Светлана Ходченкова надела только черные солнцезащитные очки. Она собрала волосы в небрежный пучок и повернулась спиной к камере. Ходченкова сидела в бассейне.