41-летняя Светлана Ходченкова снялась в топе с вырезами у пилона

В августе Светлана Ходченкова выкладывала фотографии из своего путешествия по Европе. На одном из снимков артистка была запечатлена в бежевых коротких шортах, к которым добавила белую объемную полурасстегнутую рубашку. Звезда предстала перед камерой с распущенными волосами. Она позировала на фоне гор.