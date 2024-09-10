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Звезда «Интернов» высказалась об Александре Маслякове

Светлана Пермякова заявила, что всегда считала телеведущего профессионалом своего дела
Александр Масляков
Александр Масляков

Светлана Пермякова эмоционально отреагировала на смерть Александра Маслякова. Она вспомнила, каким ведущий КВН был при жизни. По мнению звезды «Интернов», Александр Васильевич был профессионалом своего дела.

«Для родных он был любимым человеком, папой, дедушкой… Для кого-то кумиром, недосягаемой личностью. Кто-то ругал его, боялся, трепетал, преклонялся перед ним. Для меня Александр Васильевич навсегда останется ярким, неординарным, молодым, жадным до вкуса жизни человеком и, обязательно, профессионалом своего дела! Он — профи!» — отметила Пермякова в беседе с The Voice.

Она добавила, что в последнее время не разговаривала и не виделась с Александром Васильевичем. Однако участница игр Высшей лиги КВН в составе команды «Парма» уверена, что они бы нашли тему для разговора при встрече.

«Спасибо Александру Васильевичу за годы знакомства и профессиональный опыт! Земля ему пухом! Про такого человека можно много говорить», — заключила звезда.

Напомним, Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 82 года.