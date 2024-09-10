Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Машков поделился воспоминаниями об учебе у Табакова

По словам народного артиста, Олег Павлович нередко « закрывал от ужаса голову руками»
Владимир Машков
Владимир МашковИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России Владимир Машков вспомнил о годах учебы у Олега Табакова. Его цитирует kp.ru.

Он напомнил, что учился на артиста восемь с половиной лет: в Новосибирском училище, год в школе-студии МХАТа, а после попал в ГИТИС на курс к Олегу Павловичу Табакову.

«И грыз, лез изо всех сил. Вместо одного-двух этюдов каждый день показывал по четыре, а то и по десять. Табаков за голову хватался: "Господи, опять он со своим сумасшествием"», — вспоминает он.

По словам Машкова, у него было очень много идей, однако хотя бы один этюд выходил «приличным».

«Что я только не придумывал, фонтан идей бил до неба, а еще когда я просил озвучить бульки наливаемой в стакан воды, Олег Павлович закрывал от ужаса голову руками, а после показа рвал меня на части», — рассказывает артист.

Через много лет, отметил Машков, Олег Табаков подарил ему экземпляр своих мемуаров «Моя настоящая жизнь», в которой написал, что Машков стал лидером на курсе с первых дней.

Накануне были опубликованы первые кадры со съемок фильма «В списках не значился» с Машковым.