В 2024 году начались съемки пятого сезона сериала «Очень странные дела», который в 2010-х был одним из самых популярных проектов стриминг-платформы Netflix. В этом материале мы собрали все, что на данный момент известно о грядущем финальном сезоне всемирно известного сериала о приключениях пятерых лучших друзей в параллельном измерении, полном невообразимых чудовищ.
Основная информация о сериале
«Очень странные дела» — американский сериал, выходящий на стриминговой платформе Netflix c 2016 года. Авторы сериала — братья Мэтт и Росс Даффер, курирующие производство всех сезонов, а также отвечающие за режиссуру и сценарии многих эпизодов. Сейчас сериал насчитывает четыре сезона, выходивших с 2016 по 2022 годы. Пятый предстоящий сезон должен стать финальным для сериала. Кроме того, с 2022 года в Netflix идет разработка спин-оффа по вселенной «Очень странных дел», а с 2023 года — также и анимационного сериала.
Собрали всю главную информацию о сериале.
Жанр: драма,триллер,мистика
Количество сезонов: 5
Количество серий: 34
Режиссеры: Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви, Эндрю Стэнтон, Ута Бризвитц
Актеры: Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Ноа Шнапп, Гейтен Матараццо, Калеб МакЛафлин, Чарли Хитон, Наталия Дайер, Джо Кири, Майя Хоук, Сэди Синк
Дата премьеры: 15 июля 2016
Страна производства: США
Когда выйдет 5 сезон сериала: дата премьеры
Разработку пятого сезона братья Даффер анонсировали в феврале 2022 года, еще до официальной премьеры четвертого сезона. А премьеру финального пятого сезона планировали на 2024 год, однако съемки были отложены из-за забастовки сценаристов.
На данный момент подтверждено, что пятый сезон сериала «Очень странные дела» выйдет в 2025 году, однако точной даты релиза пока нет. Многие предполагают, что сериал выйдет в июле, поскольку предыдущие сезоны шоу выпускались именно летом.
Сколько серий будет в 5 сезоне
По предварительной информации от Майи Хоук (актрисы, играющей одну из главных ролей в «Очень странных делах» с третьего сезона), пятый сезон будет состоять из восьми эпизодов.
Чего ожидать зрителям от 5 сезона сериала
Судя по обрывкам информации, поступающим от шоураннеров и актерской команды, нас ждет завершение истории, начавшейся в первом сезоне, причем акцент будет сделан на темах взросления и потери близких. По словам создателей, действие новых серий будет происходить в 90-е годы. Также известно, что в сериале будут задействованы все выжившие ключевые персонажи прошлых сезонов, которым придется защищать город Хоукинс от соприкосновения с Изнанкой — мрачной реальностью, существующей параллельно нашему миру и населенной разнообразными монстрами.
Что было в предыдущих сезонах сериала и чем закончился 4 сезон «Очень странных дел»
Вспомним, какие события предшествовали пятому сезону и что произошло в конце четвертого.
Сезон 1
События первого сезона «Очень странных дел» разворачиваются осенью 1983 года в небольшом городке Хоукинс, штат Индиана. Двенадцатилетний мальчик Уилл Байерс бесследно исчезает по дороге домой, после чего шериф Хоппер начинает его поиски. Тем временем трое лучших друзей Уилла — Майк, Дастин и Лукас — встречают странную девочку, которая не может ни назвать свое имя, ни толком объяснить, как она попала в город. Вскоре ребята понимают, что Одиннадцатая (этот номер вытатуирован у неизвестной на руке) не только обладает сверхъестественными способностями, но и может помочь им найти пропавшего друга.
В поисках Уилла шериф Хоппер посещает местную лабораторию и, хоть и не находит ничего подозрительного, нутром чует, что персонал от него что-то скрывает. Майк, Лукас и Дастин обнаруживают, что Одиннадцатая способна путешествовать (и переносить других людей) в Изнанку — параллельный мир, представляющий собой искаженное отражение нашего. Именно там и нужно искать Уилла, но не все так просто: Изнанка населена чудовищами, готовыми в любой момент проникнуть в нашу реальность. И один из таких монстров — Демогоргон — идет по следам Уилла, поэтому времени у его друзей немного.
В ходе жестокой схватки с чудищем Одиннадцатой и ее друзьям удается вытащить Уилла в наш мир, закрыв портал в Изнанку, однако безоблачного финала у этой истории не будет: внутри мальчика теперь живет опасный паразит, занесенный из параллельного измерения.
Сезон 2
Через год после встречи с Демогоргоном, осенью 1984-го, четверка мальчишек из Хоукинса вновь сталкивается с угрозой, исходящей из иного мира. Со времени визита в Изнанку в теле Уилла остался паразит, связывающий его с огромным монстром, Свежевателем Разума: он способен проникать в сознание других живых существ и управлять им. Кроме того, в Хоукинсе все чаще появляются четырехпалые монстры, получившие кличку «демопсы» — своего рода собачья версия Демогоргона.
Разбираясь с последствиями атак этих чудовищ, шериф Хоппер выясняет, что в лаборатории на окраине Хоукинса был открыт портал в Изнанку, но эксперименты с параллельным измерением заканчиваются бойней — стая демопсов прорывается в наш мир и убивает кучу людей. Чтобы закрыть проход в Изнанку и спасти Уилла, сознание которого все больше захватывает Свежеватель Разума, герои используют способности Одиннадцатой, которая — с огромным трудом — запечатывает границу двух измерений, тем самым обезопасив Хоукинс. Уилл благополучно избавляется от зловещего паразита, а Хоппер удочеряет Одиннадцатую, дав ей имя Джейн.
Сезон 3
События третьего сезона происходят летом 1985 года. В Хоукинсе открывается новомодный торговый центр, для молодежи ставший точкой притяжения, а для многих мелких магазинчиков — причиной разорения.
Джейн (которую друзья все еще по старой памяти называют «Одиннадцатой») встречается с Майком, но ее приемный отец Хоппер недоволен таким поворотом событий. Тем временем Уилл испытывает жуткие видения, начиная подозревать, что Свежеватель Разума хоть и остался заперт в другом измерении, все еще может вернуться в наш мир. Он прав: подчиняя себе сознание городских крыс, монстр мало-помалу расширяет зону влияния, начав позже захватывать и людей Хоукинса. Кроме того, Хоппер обнаруживает под городом секретную лабораторию, которой управляют советские шпионы — СССР, как выясняется, тоже знает про Изнанку, и собирается исследовать ее, используя собственный портал.
Пока шериф и его команда «взрослых» заняты борьбой с тайным советским вторжением, Одиннадцатая с друзьями вступает в схватку с новой версией Свежевателя Разума, составленной из тел одержимых им жителей города. Эпическая битва кончается уничтожением лаборатории Советов и открытого ими портала, а шериф Хоппер — как все считают — героически погибает при взрыве.
Сезон 4
Сюжет четвертого сезона начинается весной 1986 года, и, в отличие от прошлых трех, охватывает события далеко за пределами Хоукинса. После предполагаемой гибели Хоппера его приемная дочь Джейн вместе с семьей Уилла Байерса переезжает в Калифорнию, и Майк вскоре отправляется ее навестить. А в Хоукинсе происходит серия жестоких убийств подростков, и подозрение падает на Эдди — лидера местного клуба настольных ролевых игр, в котором также числятся Лукас и Дастин. Чтобы спасти своего друга, они начинают собственное расследование и выясняют, что настоящий убийца — волшебник Векна, находящийся в Изнанке, но способный проникать в сны жителей Хоукинса.
Тем временем Джейн пытается восстановить свои способности, утраченные после схватки со Свежевателем Разума, и борется с травматическими воспоминаниями из далекого прошлого. Чтобы остановить Векну, друзья изобретают отчаянный план: Макс, подруга Дастина и Лукаса, позволяет колдуну захватить свое сознание, и одновременно с этим туда проскальзывает Джейн, которая должна уничтожить злодея. Хотя тяжелый бой заканчивается поражением Векны, ребята вскоре понимают, что радоваться рано: монстр все еще жив где-то в Изнанке, но что гораздо хуже - параллельное измерение начинает сливаться с нашей реальностью, разрушая ее.
Какие актеры сыграют в 5 сезоне сериала «Очень странные дела»
В пятом сезоне к своим ролям вернется весь основной актерский состав сериала, а к знакомым лицам добавятся несколько новичков, однако подробностей о них братья Даффер пока не разглашают.
Мы увидим Милли Бобби Браун в привычной роли Одиннадцатой, а также всех ее экранных друзей — Майка (Финн Вулфхард), Уилла (Ноа Шнапп), Дастина (Гейтен Матераццо), Лукаса (Калеб Маклафлин) и Максин (Сэди Синк). Из взрослых героев в кадре появятся Дэвид Харбор (в роли шерифа Хоппера) и Вайнона Райдер (она играет Джойс, маму Уилла). К роли злодея Векны/Генри Крила) вернется Джейми Кэмпбелл Бауэр.
Из нового состава на данный момент подтверждено участие только одной актрисы — Линды Хэмилтон (известна по роли Сары Коннор в первых двух частях «Терминатора»), но кого она сыграет, пока что неизвестно.