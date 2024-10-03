В поисках Уилла шериф Хоппер посещает местную лабораторию и, хоть и не находит ничего подозрительного, нутром чует, что персонал от него что-то скрывает. Майк, Лукас и Дастин обнаруживают, что Одиннадцатая способна путешествовать (и переносить других людей) в Изнанку — параллельный мир, представляющий собой искаженное отражение нашего. Именно там и нужно искать Уилла, но не все так просто: Изнанка населена чудовищами, готовыми в любой момент проникнуть в нашу реальность. И один из таких монстров — Демогоргон — идет по следам Уилла, поэтому времени у его друзей немного.