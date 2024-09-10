Батрутдинов, Кравец и Воробьев перепели хит из «Бриллиантовой руки»

Алексей Воробьев в личном блоге опубликовал черно-белый ролик с Мариной Кравец и Тимуром Батрутдиновым. Сейчас артисты снимаются в новогодней комедии «Небриллиантовая рука», ремейке советской картины «Бриллиантовая рука» режиссера Леонида Гайдая.
Звезды в образах своих героев перепели «Песню про зайцев». Судя по видео, съемочная команда сейчас работает на юге, на морском побережье.
Поклонники отметили, что артисты мастерски перевоплотились в известных персонажей.
«Воробьев неподражаем! Полное попадание в образ!», «Какие вы классные! Марина прекрасна в образе. А видео в ретро стиле, фон, как будто это правда в 60−70-е годы снято», «Крутая традиция у ТНТ переснимать новогоднюю классику», «Как хорошо у вас получается! Жду с нетерпением полный результат!»
Известно, что Батрутдинов в проекте играет Семена Семеновича Горбункова, который отправляется в путешествие на круизном лайнере.
В Дубае, последнем порту, он встречается с контрабандистами, которые наложат ему гипс, но не с бриллиантами, а с более ценными предметами — новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими «параллельноимпортными» товарами, ввозимыми в страну в обход государства.
Позже контрабандисты Геша (Алексей Воробьев) и Лелик (Максим Лагашкин) по заданию Шефа будут пытаться снять гипс с Горбункова, а он из скромного экономиста превратится в настоящего спецагента под кодовым именем «007-ен Семенович».
Кравец, по всей видимости, играет Анну Сергеевну, которая произносит знаменитую фразу: «Не виноватая я… Он сам пришел!» В оригинальной версии ее играла Светлана Светличная.
Премьера новогоднего комедийного фильма «Небриллиантовая рука» состоится 31 декабря на ТНТ.