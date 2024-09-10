Батрутдинов, Кравец и Воробьев перепели хит из «Бриллиантовой руки»

«Воробьев неподражаем! Полное попадание в образ!», «Какие вы классные! Марина прекрасна в образе. А видео в ретро стиле, фон, как будто это правда в 60−70-е годы снято», «Крутая традиция у ТНТ переснимать новогоднюю классику», «Как хорошо у вас получается! Жду с нетерпением полный результат!»