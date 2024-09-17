Катерина, в фильме «Любовь зла» вы сыграли девушку по имени Ева, очень эмоциональную, импульсивную, при этом находящуюся на грани срыва после измены жениха. Сложно ли было входить в это состояние? И похожи ли вы с ней?
Катерина Ковальчук: я бы не сказала, что моя героиня Ева импульсивная. У нее действительно сложная ситуация в жизни. И, наверное, если бы в моей жизни произошел подобный случай, я бы реагировала тоже очень эмоционально. В этом мы с ней похожи. Хотя, полагаю, большинство людей бы отреагировали на подобный коллапс точно так же. Сложно представить, как это больно, какой это сильный стресс.
Признаюсь честно, мне было сложно погружаться. Я давно уже не играла драматические роли, а тут все-таки нотка драмы присутствует. Сначала было немного непривычно, понадобилось время, чтобы войти в нужное состояние. В первой же сцене, когда появляется моя героиня в кадре, надо было выдать максимум эмоций. Но дело практики, поэтому в итоге все получилось, я постаралась сделать все возможное, чтобы зритель проникся историей.
Ваш партнер по фильму — Никита Кологривый. Каково было работать с ним? Какие у вас сложились отношения на съемках?
С Никитой было легко работать. Он очень хороший партнер, отзывчивый, всегда посоветует, поможет, предложит новые идеи как для сцены в целом, так и конкретно для персонажей. В этом смысле большой ему респект, он молодец! Еще на этапе читки Никита привнес в проект много нового и интересного. Ну и в принципе он всегда веселит, много шутит, смеется, разряжает обстановку, даже иногда поет между дублями. От него исходит просто море энергии. Меня все время удивляло, откуда у него столько?! (Смеется)
«Любовь зла» стала вашей первой главной ролью в полном метре. Что вам дал этот опыт и чем запомнился?
Честно говоря, этот опыт не сильно отличался от моих съемок в сериалах. Но это однозначно мой первый опыт именно в жанре драмеди, потому что не могу назвать фильм «Любовь зла» чистой комедией. Здесь много драмы, накал эмоций. Местами даже было сложно совмещать эту серьезность и драматичность с комедией, смехом, легкостью. Благо, по большей части шутил персонаж Никиты Кологривого, а у моей героини не было такого резкого перехода от слез к юмору. Но все равно было сложно.
В одном из интервью вы говорили, что хотите сыграть главную драматическую роль в полнометражном фильме.
Можно сказать, что проект «Любовь зла» наполовину предоставил мне этот шанс. Хотя это, конечно, немного другое, и мне по-прежнему хочется сыграть интересную драматическую роль в полном метре. Но я уже настолько полюбила комедию… В последнее время все мои проекты — это комедии. И мне это нравится. Я всегда стараюсь по максимуму отдаваться роли и близко к сердцу все воспринимаю, в том числе истории своих героинь. А в драме это особенно сложно — психологически, в первую очередь. Это даже может быть опасно для здоровья!
А вы сами как зритель больше любите драмы или романтические комедии? Или предпочитаете другие жанры?
Я люблю разные жанры, под настроение — фантастику, детективы, драму, романтические комедии. И такие, как наш фильм «Любовь зла», вдохновляющие романтические драмеди, тоже люблю.
Сходятся ли у вас киновкусы с вашим супругом? Что вы смотрите вместе?
Да, наши вкусы сходятся, мы много всего смотрим вместе, это могут быть совершенно разные вещи. Сейчас вот на втором сезоне сериала «Доктор Хаус». При этом Гарик уже видел его и когда узнал, что я не смотрела, заявил, что это невозможно и так не должно быть! (Смеется) Я очень рада, что у нас сходятся вкусы. Вообще этот вид совместного досуга — один из наших самых любимых.
У вас с Гариком Харламовым пока что лишь один совместный проект — сериал «Гусар». Планируете ли еще сниматься вместе, помимо этого? Хотели бы сыграть пару и на экране?
Если будут хорошие предложения о совместной работе, мы их с радостью рассмотрим. Все зависит во многом от сценария и самой истории, насколько она интересна и насколько нам откликается. А там уже неважно, пара или не пара.
Гарик Харламов на съемках отличается от Гарика Харламова в жизни? Открывается ли он для вас как-то по-новому на площадке? Может быть, чем-то удивляет, впечатляет?
Гарик в жизни и Гарик на площадке — два разных человека. На сцене, на площадке он играет, работает. Работает четко, профессионально, гениально, на мой взгляд. У него невероятный талант. Он и великолепный актер, и юморист от бога.
А что насчет удивлений… Мы уже давно знакомы, целых два сезона сериала «Гусар» отработали! А если серьезно, меня удивляет, как Гарик справляется с таким количеством новых проектов. И как растет в плане актерских навыков, даже если сравнивать с первым сезоном «Гусара». Он стал играть еще круче и интереснее.
Кстати, насчет того, что в жизни и в работе Гарик разный — тут мы с ним похожи. В жизни мы оба спокойные, тихие, скромные, не то, что наши персонажи на экране. Хотя по нему этого, конечно, не скажешь. (Смеется)
В российском кино сейчас тренд на ремейки сказок и новые экранизации классики. У вас есть любимая сказка детства или книга, в экранизации которой вы бы хотели сыграть?
Я очень люблю сказку «Маленький принц», это моя любовь. В детстве еще любила «Приключения Чиполлино», «Алису в стране чудес», «Дюймовочку»… Считаю, что Дюймовочку я должна когда-нибудь сыграть! Вообще сыграть в сказке — это мой незакрытый гештальт. Смотрите, у меня и голос сказочный, и внешность подходящая. Как-то обидно! (Смеется)
На самом деле, у меня есть еще мечта — озвучить какого-нибудь анимационного персонажа, героиню мультфильма, сказки. Мне кажется, это прям мое! Я не понимаю, почему этого никто не видит?
Один из ваших готовящихся проектов — сериал о россиянках в Турции, который продолжает тему повальной любви к турецкой культуре и, в частности, турецким сериалам. А вы себя можете причислить к их поклонницам?
Знаете, вот тут я вообще мимо. Вижу этот ажиотаж по турецким сериалам, но сама их никогда особо не смотрела. Разве что «Клон» когда-то давно. Хотя это, кажется, не турецкий сериал…
У вас в фильмографии есть несколько зарубежных фильмов, которые пока что не осуществились. Можете рассказать о каком-нибудь из них? Планируете ли вы и дальше пробовать себя в международных проектах?
Конечно, хотелось бы попробовать себя в международных проектах. И я обязательно попробую, когда появится такая возможность. Сами знаете, сейчас с этим сложно. Те проекты, которые должны были состояться, либо заморожены, либо просто от меня ушли. Есть один французский проект, но пока в процессе обсуждения, так что посмотрим.
С какими режиссерами мечтаете поработать — зарубежными и российскими?
О зарубежных режиссерах, конечно, можно только мечтать. Моя большая мечта — поработать с Джеймсом Кэмероном. Это мой любимый режиссер. Он и как человек мне импонирует, судя по интервью и биографии, и как профессионал. А в топ-3 российских режиссеров я бы включила Валерия Тодоровского, Жору Крыжовникова и Клима Шипенко.
Что из последнего просмотренного — фильмы или сериалы — вас впечатлило?
Из тех, что именно впечатлили, — это однозначно «Темная материя». «Фоллаут» тоже очень хороший. Но «Темную материю» особенно советую, невероятно интересный сериал, любителям фантастики смотреть обязательно!