Можно сказать, что проект «Любовь зла» наполовину предоставил мне этот шанс. Хотя это, конечно, немного другое, и мне по-прежнему хочется сыграть интересную драматическую роль в полном метре. Но я уже настолько полюбила комедию… В последнее время все мои проекты — это комедии. И мне это нравится. Я всегда стараюсь по максимуму отдаваться роли и близко к сердцу все воспринимаю, в том числе истории своих героинь. А в драме это особенно сложно — психологически, в первую очередь. Это даже может быть опасно для здоровья!