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Чулпан Хаматова высказалась о возвращении в «Современник»

Актриса заявила, что личные контакты с бывшими коллегами «искорежены»
Чулпан Хаматова
Чулпан ХаматоваИсточник: PersonaStars

Актриса Чулпан Хаматова ответила на вопрос о возвращении в московский театр «Современник». Об этом уехавшая из России актриса поговорила в интервью онлайн-каналу «Миша Понятовский».

«В театр "Современник" я точно не вернусь уже никогда. Даже личные контакты, которые там были, они настолько все искорежены», — сказала она.

По словам Хаматовой, в театре верят, что у нее якобы есть спонсоры-кукловоды.

«Значит, люди не понимали, с кем они все годы проработали на одной сцене и что за спектакли мы играли», — говорит она.

При этом, добавила актриса, есть друзья и коллеги, которые «сохранили рассудок» — с ними она надеется продолжить общение.

Также 48-летняя звезда фильма «Страна глухих» не исключает, что может посетить Россию инкогнито, чтобы пройти по любимым улицам.

Актриса уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас она проживает в Латвии.

Накануне фильм греческого кинорежиссера Александроса Авранаса «Тихая жизнь» с российскими актерами Григорием Добрыгиным и Чулпан Хаматовой получил приз на Венецианском кинофестивале.