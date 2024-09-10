Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сериал про культовую группу с Никитой Кологривым поставил рекорд

«Комбинация» лучший старт среди оригинальных проектов сервиса Wink в 2024 году

Сериал «Комбинация», рассказывающий биографию культовой музыкальной группы, установил рекорд в первый же уикенд. Об этом сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика».

По информации портала, первую серию проекта, в котором, помимо прочих, снялся актер Никита Кологривый, посмотрели более одного миллиона человек.

«Мы понимали и рассчитывали, что история легендарной группы вызовет интерес, но результат за первый уикенд превысил ожидания», — признался генеральный директор стриминг-сервиса Wink Антон Володькин.

Также он уточнил, что это лучший старт среди оригинальных проектов сервиса в 2024 году.

Напомним, премьера сериала «Комбинация» состоялась ранее в сентябре. Свою новую работу вместе с режиссером Никитой Власовым представили исполнители главных ролей — Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Елизавета Базыкина, Владимир Канухин, Дарья Руденок, Даниил Воробьев, Стася Милославская и другие.