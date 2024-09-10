Сериал про культовую группу с Никитой Кологривым поставил рекорд

Сериал «Комбинация», рассказывающий биографию культовой музыкальной группы, установил рекорд в первый же уикенд. Об этом сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика».
По информации портала, первую серию проекта, в котором, помимо прочих, снялся актер Никита Кологривый, посмотрели более одного миллиона человек.
«Мы понимали и рассчитывали, что история легендарной группы вызовет интерес, но результат за первый уикенд превысил ожидания», — признался генеральный директор стриминг-сервиса Wink Антон Володькин.
Также он уточнил, что это лучший старт среди оригинальных проектов сервиса в 2024 году.
Напомним, премьера сериала «Комбинация» состоялась ранее в сентябре. Свою новую работу вместе с режиссером Никитой Власовым представили исполнители главных ролей — Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Елизавета Базыкина, Владимир Канухин, Дарья Руденок, Даниил Воробьев, Стася Милославская и другие.