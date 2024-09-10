Двух звезд «Слова пацана» заподозрили в романе

Известно, что 15-летняя актриса и ее 16-летний партнер по нашумевшему проекту проводят много времени вместе, а теперь начали выкладывать трогательные снимки, никак не комментируя статус своих отношений. Подписчики обоих актеров в комментариях назвали их отличной парой. Сами Анна и Ярослав догадки своих поклонников оставили без внимания.