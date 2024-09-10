Умер озвучивший Дарта Вейдера актер

Американский актер Джеймс Эрл Джонс умер в Нью-Йорке, написал портал Deadline со ссылкой на представителя артиста.
По данным издания, озвучивавший Дарта Вейдера в серии фильмов «Звездные войны» актер скончался на 94-м году жизни. Причина смерти при этом не называется.
Артист также известен съемками в картинах «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу», «Конан-Варвар», «Соммерсби». Он озвучивал Льва Муфасу в «Короле Льве» и «Короле Льве 2: Гордость Симбы».
Джеймс Эрл Джонс за свою карьеру был удостоен премий «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».