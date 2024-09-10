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Умер озвучивший Дарта Вейдера актер

Джеймс Эрл Джонс скончался на 94-м году жизни
Джеймс Эрл Джонс
Джеймс Эрл ДжонсИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер Джеймс Эрл Джонс умер в Нью-Йорке, написал портал Deadline со ссылкой на представителя артиста.

По данным издания, озвучивавший Дарта Вейдера в серии фильмов «Звездные войны» актер скончался на 94-м году жизни. Причина смерти при этом не называется.

Артист также известен съемками в картинах «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу», «Конан-Варвар», «Соммерсби». Он озвучивал Льва Муфасу в «Короле Льве» и «Короле Льве 2: Гордость Симбы».

Джеймс Эрл Джонс за свою карьеру был удостоен премий «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».