Вечер начался с видеообращения режиссера и сценариста церемонии Андрея Вальдберга. Он объяснил, что так как «Новый сезон» — это фестиваль первых серий, то в 2024 году у него будет целых три открытия. При этом саундтрек, постеры, трейлеры и часть текста всех трех церемоний сгенерировала нейросеть в разных стилях: артхаусного фильма, блокбастера и мюзикла.