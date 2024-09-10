Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Лядова, Толкалина, Бондарчук: звезды на открытии фестиваля «Новый сезон»

Яркие представители российской киноиндустрии стали гостями сразу трех церемоний открытия фестиваля онлайн-кинотеатров в Сочи - смотрите репортаж с красной дорожки
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

На сочинском горном курорте «Роза Хутор» открылся третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», где демонстрируются новые проекты от крупнейших российских стриминг-платформ. В киноконцертном комплексе «Роза Холл» состоялась торжественная церемония, гостями которой стали блогеры, журналисты и звезды российского кино.

Звездные гости

Среди гостей церемонии открытия также оказались звезды «Слова пацана», получившего в прошлом году главный приз в номинации «Лучший сериал»: Рузиль Минекаев, Слава Копейкин, Ярослав Могильников и Анастасия Красовская, а также сценарист Андрей Золотарев.

Любовь Аксенова
Стася Милославская
Егор Корешков и Дарья Авратинская
Рузиль Минекаев и Азиза Бекманова
Владимир Вдовиченков и Елена Лядова
29

Три церемонии открытия

Вечер начался с видеообращения режиссера и сценариста церемонии Андрея Вальдберга. Он объяснил, что так как «Новый сезон» — это фестиваль первых серий, то в 2024 году у него будет целых три открытия. При этом саундтрек, постеры, трейлеры и часть текста всех трех церемоний сгенерировала нейросеть в разных стилях: артхаусного фильма, блокбастера и мюзикла.

Зрители также могли увидеть на экране ролики, представляющие конкурсную программу фестиваля — в этом году в нее вошли четыре полнометражных фильма и 16 сериалов. В игровых номерах приняли участие актриса Мария Тухарь («Я знаю, кто тебя убил») и стендап-комик Михаил Кострецов («Пингвины моей мамы»).

Мария Тухарь и Михаил Кострецов
Мария Тухарь и Михаил Кострецов
Михаил Кострецов
Михаил Кострецов
Попечительский совет фестиваля «Новый сезон»
Попечительский совет фестиваля «Новый сезон»

В финале всех трех церемоний Андрей Вальдберг вновь обратился к гостям с экрана и отметил, что в ближайшие годы искусственный интеллект станет очевидным соперником людей творческих профессий, но кое-что он сгенерировать точно не сможет — любовь. После чего весь зрительный зал хором исполнил знаменитую песню «О любви» группы «Чиж & Co».

В завершение торжественной части перед гостями появились члены попечительского совета «Нового сезона»: представители российских онлайн-платформ Wink, Kion, Okko, Иви, Premier, Start и Кинопоиск, а также директор и продюсер фестиваля Полина Зуева.

Первая премьера

Федор Бондарчук
Федор Бондарчук

Проектом открытия стал сериал «Челюскин. Первые» — масштабная историческая драма о крушении ледохода «Челюскин» зимой 1934 года, в результате которого экипаж, состоящий из 104 человек, включая женщин и детей, два месяца провел на льдинах Северного морского пути.

Сериал представили продюсер Федор Бондарчук, режиссер Степан Коршунов и исполнители главных ролей Стася Милославская и Александр Лойе.

Третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон 2024» продлится в Сочи до 14 сентября.