Фильм на вечер: завораживающий фэшн-триллер из Канады

Элиасу Барнесу всего тридцать, а он уже возглавляет знаменитый парижский модный дом. Элиас живет под тяжестью высоких ожиданий, а грудь то и дело пронзает боль — то ли стресс, то ли унаследованное от отца слабое сердце.