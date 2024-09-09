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Фильм на вечер: завораживающий фэшн-триллер из Канады

Погружаемся в интеллектуальную драму-триллер «Наследник», созерцательную и напряженную одновременно

Элиасу Барнесу всего тридцать, а он уже возглавляет знаменитый парижский модный дом. Элиас живет под тяжестью высоких ожиданий, а грудь то и дело пронзает боль — то ли стресс, то ли унаследованное от отца слабое сердце.

С отцом Элиас давно не общался, и новости о его смерти застают героя врасплох. Барнес вынужден вернуться в родной Монреаль, чтобы заняться организацией похорон. И обнаруживает, что мог унаследовать нечто куда более страшное.

«Наследник» — невероятно стильный триллер-неонуар, петляющий от семейной драмы к психологическому триллеру, история о наследственности, предопределенности и неизбежности судьбы, снятая по роману Александра Постеля «Преемник».

Режиссером ленты выступил Ксавье Легран, чья предыдущая работа «Опекунство» была обласкана критиками и номинирована на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Главную роль пронзительно исполнил Марк-Андре Гронден.

Наследник
2023/Бельгия, Канада, Франция
18+
драма
триллер