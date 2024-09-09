Риз Уизерспун показала свою 25-летнюю дочь

В 2011 году звезда вновь вышла замуж. Супругом артистки стал агент Джим Тот, сотрудничающий со многими голливудскими знаменитостями. Уизерспун родила от него мальчика Теннеси, а в 2023 году объявила о разводе с супругом после 12 лет брака.