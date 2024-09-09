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Риз Уизерспун показала свою 25-летнюю дочь

Актриса публично поздравила дочь с днем рождения

Голливудская актриса Риз Уизерспун показала свою взрослую дочь. Звезда публично поздравила Аву с 25-летием и поделилась редкими фото с ней в соцсетях.

«С днем рождения мою замечательную дочь, которая является одним из самых искренне добрых и мудрых людей, что я знаю. Люблю тебя всем сердцем. Продолжай светить, моя милая девочка», — написала артистка.

Актриса впервые стала матерью в 23 года. Уизерспун родила Аву от коллеги Райана Филиппа. 23 октября 2003 года у пары родился сын, которого они назвали Дикон, а через пять лет после этого события супруги развелись.

Артисты отмечали, что смогли наладить отношения после расставания ради детей. Уизерспун говорила, что никогда не препятствовала участию бывшего мужа в жизни дочери и сына.

В 2011 году звезда вновь вышла замуж. Супругом артистки стал агент Джим Тот, сотрудничающий со многими голливудскими знаменитостями. Уизерспун родила от него мальчика Теннеси, а в 2023 году объявила о разводе с супругом после 12 лет брака.

Ранее Риз Уизерспун засняли на свидании с новым возлюбленным.