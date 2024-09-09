Сериал «Сегун» о войне в Японии установил рекорд премии «Эмми»

Сериал «Сегун» установил рекорд на минувших выходных, получив на церемонии вручения премии «Эмми» 14 наград из 25 номинаций в неосновных категориях. Об этом сообщает Associated Press.
Команда сериала о феодальной войне в Японии унесла домой статуэтки за «Лучший монтаж», «Лучшую операторскую работу», «Лучший дизайн костюмов в историческом сериале», «Лучшую работу каскадеров» и другие номинации. Сериал «Медведь» забрал семь наград, в том числе за лучшую приглашенную актрису в комедийном сериале (Джейми Ли Кертис).
76-я церемония вручения премии Primetime Emmy Awards состоится 15 сентября. Там «Сегун» сможет получить еще до пяти наград.
Премьера исторической драмы «Сегун» состоялась 27 февраля 2024 года. Она стала второй экранизацией одноименного романа Джеймса Клавелла. Действие происходит в начале XVII века. Английский штурман Джон Блэкторн терпит крушение и попадает в плен к самураям. Его обвиняют в пиратстве. Мужчину спасает покровитель — влиятельный военный феодал Еси Торанаги. Джон Блэкторн становится его правой рукой.