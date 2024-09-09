Сериал «Сегун» о войне в Японии установил рекорд премии «Эмми»

Команда сериала о феодальной войне в Японии унесла домой статуэтки за «Лучший монтаж», «Лучшую операторскую работу», «Лучший дизайн костюмов в историческом сериале», «Лучшую работу каскадеров» и другие номинации. Сериал «Медведь» забрал семь наград, в том числе за лучшую приглашенную актрису в комедийном сериале (Джейми Ли Кертис).