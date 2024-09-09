На «Союзмультфильме» рассказали, когда будет побит рекорд «Чебурашки»

По словам Слащевой, раньше детское кино не было рентабельным, поэтому продюсеры не хотели за него браться. Теперь ситуация изменилась, в том числе после принятия закона о стопроцентном государственном финансировании художественного кино для детей и юношества, уточнила она, и можно рассчитывать на успех таких проектов.