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На «Союзмультфильме» рассказали, когда будет побит рекорд «Чебурашки»

По мнению Юлианы Слащевой, успех «Чебурашки» не превзойти в ближайший год
Кадр из фильма «Чебурашка»
Кадр из фильма «Чебурашка»

Генеральный директор киностудии имени Горького и студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала, когда в России будет побит прокатный рекорд «Чебурашки». Интервью с гендиректором опубликовало издание «Бюллетень кинопрокатчика».

По словам Слащевой, раньше детское кино не было рентабельным, поэтому продюсеры не хотели за него браться. Теперь ситуация изменилась, в том числе после принятия закона о стопроцентном государственном финансировании художественного кино для детей и юношества, уточнила она, и можно рассчитывать на успех таких проектов.

«По данным Минкультуры, объем кинопрокатного рынка растет, однако чего-то экстремального, что перебьет показатели «Чебурашки», ждать вряд ли стоит в перспективе, по крайней мере, ближайшего года. Хотя, вероятно, мы увидим еще целый ряд кассово успешных фильмов, и некоторые из них традиционно покажут высокие результаты в период новогодних праздников», — сказала гендиректор.

На «Союзмультфильме», добавила она, сейчас разрабатывают сразу несколько новых вселенных, среди которых франшиза на основе ранее созданных вселенных писателей-фантастов Александра Беляева и Алексея Толстого, разработанная современными писателями Сергеем Лукьяненко и Сергеем Волковым.

Самым кассовым российским фильмом остается «Чебурашка», вышедший в 2023 году (6,78 миллиарда рублей), на втором и третьем месте находятся «Холоп» и «Холоп 2» Клима Шипенко, собравшие более трех миллиардов рублей.