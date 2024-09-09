Орландо Блум рассказал о жесткой диете ради съемок в фильме

Ранее американский актер Хоакин Феникс похвалил певицу и актрису Леди Гагу за похудение к съемкам фильма «Джокер: Безумие на двоих». В ходе встречи с журналистами актер вспомнил о репетициях и отметил, что его коллега за все это время сильно изменилась. Кроме того, он признался, что пересмотрел свою спорную диету для роли Джокера.