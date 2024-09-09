Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Орландо Блум рассказал о жесткой диете ради съемок в фильме

Актер сбросил 23 килограмма для роли
Орландо Блум
Орландо БлумИсточник: Legion-Media.ru

Британский актер Орландо Блум рассказал о жесткой диете ради съемок в фильме «Разрез», в котором исполнил главную роль. Соответствующее интервью появилось на сайте издания Variety.

По словам артиста, ему удалось сбросить 52 фунта (23 килограмма). При этом он отметил, что в начале похудения его вес составлял 185 фунтов (84 килограмма).

«Я ограничивал себя в еде в течение трех месяцев, пока не начались съемки. Я сбросил довольно много и из-за этого был психологически напряжен. Представьте, что вы едите тунец и огурец достаточно долго», — посетовал знаменитость.

Ранее американский актер Хоакин Феникс похвалил певицу и актрису Леди Гагу за похудение к съемкам фильма «Джокер: Безумие на двоих». В ходе встречи с журналистами актер вспомнил о репетициях и отметил, что его коллега за все это время сильно изменилась. Кроме того, он признался, что пересмотрел свою спорную диету для роли Джокера.