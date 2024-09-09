Собственным агентом британская кинозвезда обзавелась еще в младшем школьном возрасте. Кира была родом из актерской семьи и не хотела уступать родителям. К 11 годам в ее портфолио уже появились эпизоды сериалов, в том числе «Возвращение домой» с Питером О’Тулом в главной роли. А в большое кино брюнетку привело сходство с Натали Портман: Найтли была так похожа на Королеву Амидалу, что ее пригласили сыграть ее двойника. Говорят, что на съемках четвертого фильме киносаги «Звездные Войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» Кире даже приходилось подменять Портман, а в гриме актрис не могли бы узнать родные матери. Артисток, к слову, путают до сих, а что касается «Оскара», то у звезд разные весовые категории: у Портман две номинации и одна награда, Найтли номинировали дважды, но до вручения дело так и не дошло.