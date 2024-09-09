Получение регалий в киноиндустрии — важная составляющая успеха. Но не у всех знаменитостей есть заветная статуэтка. Рассказываем о тех, кому статус «оскароносный» пока еще не достался.
1. Бенедикт Камбербэтч
Британский актер наиболее известен по роли талантливого и неординарного детектива с Бейкер-стрит в сериале «Шерлок», вышедшего в 2010 году. Гениальный, но со странностями, сыщик принес Бенедикту Камбербэтчу большую популярность и «Эмми». На эту престижную телевизионную премию Бенедикта номинировали несколько раз, как и на «Оскар». Но заветную золотую статуэтку артист пока что не получил. Впервые в шорт-лист Камбербэтч попал в 2015 году — за роль в драме «Игра в имитацию». В 2022-м британскую звезду выдвинули после выхода драмы «Власть пса», где он сыграл одного из братьев Бербанк — жестокого и грубого Фила. В обойме Бенедикта Камбербэтча много ярких ролей и поклонники считают, что в следующий раз американские академики будут к нему благосклоннее.
2. Моника Беллуччи
Новая муза Тима Бертона начала свою карьеру в 16 лет. В мир софитов и глянца Моника Беллуччи попала в качестве модели, получив на этом поприще головокружительный успех. В 1990 году состоялся ее актерский дебют — Моника сыграла в итальянском телефильме «Взрослая любовь». Затем последовали роли в «Дракуле» Френсиса Форда Копполы и французской картине «Квартира», за которую Белуччи номинировали как самую многообещающую актрису. Талант Беллуччи признан жюри самых разных премий. За фильмы «Малена», «Матрица: Перезагрузка», «Братство волка», «По млечному пути» ей присудили более 20 наград. Но красавица ни разу не была номинирована на «Оскар». Возможно, сотрудничество с Бертоном исправит ситуацию, и Беллуччи получит золотую статуэтку в общекомандном зачете.
3. Хелена Бонем Картер
Диапазон жанров кино, в котором снялась экс-супруга Тима Бертона, впечатлит любого. Причем Хелене Бонем Картер удаются и роли утонченных красавиц, как, например, в фильмах «Комната с видом» и «Король говорит!», и героинь за гранью безумия — достаточно вспомнить Марлу Сингер из «Бойцовского клуба» и миссис Ловетт из мюзикла «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит». Несмотря на солидный послужной список и награды, у актрисы нет ни одного «Оскара». На премию Картер номинировали дважды, и в последний раз — в 2011 году.
4. Джонни Депп
Крестный отец сына Хелены Бонем Картер и ее партнер по съемочной площадке Джонни Депп тоже до сих пор не обзавелся желанной статуэткой. Хотя номинировался трижды, в том числе за роль Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». Первые шаги к славе, напомним, Джонни сделал как музыкант, а известность получил после съемок в 1984 году в фильме ужасов «Кошмар на улице Вязов», в который попал совершенно случайно. Талант Джонни красноречиво говорить, не произнося ни слова, раскрыл Тим Бертон: у этого представителя арт-мейнстрима Депп снялся в восьми проектах, включая фильмы «Эдвард руки-ножницы», «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в стране чудес» и другие.
5. Кира Найтли
Собственным агентом британская кинозвезда обзавелась еще в младшем школьном возрасте. Кира была родом из актерской семьи и не хотела уступать родителям. К 11 годам в ее портфолио уже появились эпизоды сериалов, в том числе «Возвращение домой» с Питером О’Тулом в главной роли. А в большое кино брюнетку привело сходство с Натали Портман: Найтли была так похожа на Королеву Амидалу, что ее пригласили сыграть ее двойника. Говорят, что на съемках четвертого фильме киносаги «Звездные Войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» Кире даже приходилось подменять Портман, а в гриме актрис не могли бы узнать родные матери. Артисток, к слову, путают до сих, а что касается «Оскара», то у звезд разные весовые категории: у Портман две номинации и одна награда, Найтли номинировали дважды, но до вручения дело так и не дошло.
6. Том Круз
Звезда франшизы «Миссия невыполнима» Том Круз — обладатель множества премий, но только не заветного «Оскара». Американскими киноакадемиками исполнитель роли Итана Ханта рассматривался в качестве кандидата три раза. Первой номинации Круз удостоился в 1990 году за лучшую мужскую роль в драме Оливера Стоуна «Рожденный четвертого июля». Затем его выбрали за главную роль в картине про спортивного агента «Джерри Магуайер». Наконец в 2000-м Круза, сыгравшего в драме «Магнолия», обошел Майкл Кейн: именно ему присудили приз за персонажа второго плана.
7. Джим Керри
Неподражаемый комик завоевал сердца зрителей еще в 90-е, сделав гримасы своей визитной карточкой. Каждый фильм с его участием становилась всенародным хитом: «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Тупой и еще тупее», «Маска». В 1998-м Джим Керри доказал, что способен не только на ужимки и прыжки, но и на глубокие драматические роли. На экраны вышло «Шоу Трумана», где рассказывалось о страховом агенте, жизнь которого оказалась реалити-экспериментом. Тенденцию продолжили «Человек на Луне» и «Вечное сияние чистого разума». Но несмотря на многогранность таланта, Керри никогда не выдвигали на «Оскар». Сам актер объяснял это тем, что комедийным артистам сложнее добиться признания киноакадемиков. В 2022 году Джим вообще заявил о завершении карьеры, но, к счастью, поклонники скоро снова увидят его в экшене «Соник 3 в кино».
8. Кэмерон Диаз
Статус секс-символа Кэмерон Диаз получила в 1994 году после выхода фильма «Маска», где ее партнером выступил Джим Керри. В кино блондинка пришла из модельного бизнеса, и для роли джазовой певицы Тины ей понадобилось пройти актерские курсы. Дебют был настолько заметным, что на Кэмерон посыпались предложения: «Свадьба лучшего друга», «Все без ума от Мэри», «Ангелы Чарли» и даже «Ванильное небо», в котором Диаз воплотила драматический образ. За него Диаз выдвинули на «Золотой глобус». Но «Золотых малин» в ее копилке достижений оказалось больше: несколько номинаций и одна «победа» — за роль в мелодраме «Другая женщина», вышедшей в 2014-м. Через год актриса сделала заявление, что покидает кино, чтобы сосредоточиться на семейной жизни. Вновь на экране поклонники увидят Диаз в комедийном боевике «Снова в деле».
9. Киану Ривз
Исполнитель роли Нео в легендарной «Матрице» тоже не удостоился ни одной номинации на «Оскар». Хотя у Киану Ривза обширная фильмография с интересными ролями. Актер, который в профессии с девяти лет, сыграл в более сотни проектов. Среди наиболее известных — «На гребне волны», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы» и «Джон Уик». Но и без регалий Ривз остается любимцем публики: образ «своего парня» в реальной жизни выгодно отличает его от других голливудских звезд.