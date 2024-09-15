О чем фильм «Обе две»
Сирота Глаша живет в русской глубинке с бабушкой-опекуном. В ее возрасте и с родителями-то сложно найти общий язык, а с пожилой женщиной и подавно. Тяжело обеим, но Глаша может сбежать с другом на танцы, а вот бабушке от трагического одиночества уже не уйти. А однажды, в одну ночь девочка лишается и первой любви, и близкого человека, в доме которого живет.
На похоронах старшая тетя Валя, провинциальная многодетная мать, заявляет младшей тете Ане, что хочет продать бабкину квартиру и готова оформить на себя опекунство над Глашей. Ане все равно, она давно замужем за москвичом и в доме детства ей ничего не нужно. У нее полно своих проблем, муж хочет ребенка, а забеременеть не получается. Но совсем не все равно Глаше. Она не хочет жить с деспотичной теткой и заявляется в Москву с идеей предложить опекунство Ане. Зарождающимся женским чутьем девочке удается надавить на больное место младшей тети, и та решает… нет, всего лишь отвезти ребенка назад на своей машине. Но уже это для нее — решительный бунт против «сладкого абьюза» мужа.
Зачем смотреть
На этом повороте довольно мрачная и реалистичная драма превращается в веселое комедийное роуд-муви. Быстро подружившиеся родственницы разных поколений похищают в придорожном кафе гуся, который становится третьим членом экипажа маленького, но дорогого немецкого электрокара. Они мчатся по дорогам России, попадают в забавные и нелепые ситуации, встречают самых разнообразных персонажей и понемногу переосмысливают свою жизнь.
И хотя как комедийное роуд-муви фильм «Обе две» не блещет откровениями, его очень украшают прекрасные актерские работы Таисьи Калининой, Кристины Асмус, Валентины Мазуниной, Филиппа Бледного и Кирилла Кяро, которого мы привыкли видеть в более брутальном амплуа.
Почему можно не смотреть
Мрачное, жизненное начало картины получилось намного сильнее и интереснее основной комедийной части, которая похожа на все прочие современные российские ленты подобного жанра. Именно в первой части фильма актеры лучшим образом демонстрируют свои драматические способности, а вот комедию они уже вынуждены вытягивать, что называется, на харизме.
Даже нелепое введение в сюжет гуся — с целью сделать его объектом постоянных однотипных шуток — уже говорит о том, что после завязки вдохновение сценаристов покинуло. И хотя удачных смешных моментов и диалогов в картине все же немало, они часто оказываются недотянутыми. Например, в придорожном кафе Аня интересуется, на обычном ли молоке овсянка. Официантка делает глаза, Глаша ржет — и тут сценаристы упускают прекрасную возможность дать героине, допустим, ехидную реплику «Нет, на необычном». Вообще, чрезмерная «москвичность» Ани — явная натяжка, она же сама выросла в провинции. Так что в итоге это, увы, вновь кино упущенных, хоть и частично, возможностей.