На похоронах старшая тетя Валя, провинциальная многодетная мать, заявляет младшей тете Ане, что хочет продать бабкину квартиру и готова оформить на себя опекунство над Глашей. Ане все равно, она давно замужем за москвичом и в доме детства ей ничего не нужно. У нее полно своих проблем, муж хочет ребенка, а забеременеть не получается. Но совсем не все равно Глаше. Она не хочет жить с деспотичной теткой и заявляется в Москву с идеей предложить опекунство Ане. Зарождающимся женским чутьем девочке удается надавить на больное место младшей тети, и та решает… нет, всего лишь отвезти ребенка назад на своей машине. Но уже это для нее — решительный бунт против «сладкого абьюза» мужа.