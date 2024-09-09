Брэда Питта засняли на свидании с возлюбленной

До этого стало известно, что девушка Брэда Питта хочет встретиться с его экс-супругой Анджелиной Джоли. Сообщалось, что Инес де Рамон намерена выслушать позицию актрисы и сделать все возможное, чтобы убедить Питта дать ей то, что та хочет.