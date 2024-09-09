Брэда Питта засняли на свидании с возлюбленной

Голливудский актер Брэд Питт был замечен вместе с возлюбленной Инес де Рамон в Нью-Йорке. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарацци подловили 60-летнего Брэда Питта и 37-летнюю Инес де Рамон на свидании. Актер был одет в полурасстегнутую белую рубашку, красные брюки в клетку, светлые кеды и черные солнцезащитные очки. Возлюбленная артиста выбрала для романтического вечера откровенный жилет с глубоким декольте черного цвета, широкие брюки, ботинки, белую сумку и золотую цепочку с кулоном. Она распустила волосы и сделала естественный макияж.
На прошлой неделе Брэд Питт и Инес де Рамон посетили премьеру фильма «Одинокие волки», которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. На мероприятии возлюбленная актера появилась в белом облегающем макси-платье, которое дополнила массивными серьгами и золотым клатчем. После этого интернет-пользователи обвинили Инес де Рамон в копировании стиля бывшей жены Питта.
До этого стало известно, что девушка Брэда Питта хочет встретиться с его экс-супругой Анджелиной Джоли. Сообщалось, что Инес де Рамон намерена выслушать позицию актрисы и сделать все возможное, чтобы убедить Питта дать ей то, что та хочет.