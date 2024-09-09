Сын Джоли со шрамами на лице вышел на публику с матерью

Очевидцы утверждали, что Пакс жаловался на боль в бедре. Кроме того, он получил травму головы, поэтому его экстренно доставили в больницу. По информации журналистов, врачи боялись, что у сына Джоли и Питта могло быть небольшое кровоизлияние в мозг.