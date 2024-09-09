Сын Джоли со шрамами на лице вышел на публику с матерью

Голливудская актриса Анджелина Джоли вышла на публику вместе с сыном Паксом после того, как его выписали из больницы после ДТП. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Анджелина Джоли и Пакс посетили премьеру фильма «Без крови» на Международном кинофестивале в Торонто. Актриса позировала перед фотографами в черном облегающем макси-платье, длинных перчатках в тон и бриллиантовых серьгах.
Сын артистки был одет в черный брючный костюм, белую рубашку, туфли и солнцезащитные очки. Пакс впервые после ДТП вышел на публику, показав шрамы на лице и забинтованную руку.
29 июля сын Анджелины Джоли и Брэда Питта попал в аварию в Лос-Анджелесе. Пакс врезался на своем электровелосипеде в автомобиль. Отмечается, что парень передвигался без шлема. На место происшествия приехали сотрудники полиции и врачи.
Очевидцы утверждали, что Пакс жаловался на боль в бедре. Кроме того, он получил травму головы, поэтому его экстренно доставили в больницу. По информации журналистов, врачи боялись, что у сына Джоли и Питта могло быть небольшое кровоизлияние в мозг.
Ранее сообщалось о других ДТП с участием Пакса. Друзья парня рассказали, что он всегда ездит без шлема.