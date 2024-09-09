55-летняя Дженнифер Лопез вышла в свет в смелом наряде

Актриса и певица Дженнифер Лопез вышла на публику в провокационном платье. Фото опубликованы на сайте Page Six.
55-летняя Лопез появилась на вечеринке Road to the Golden Globes, которая прошла 7 сентября в отеле Four Seasons в Онтарио. Актриса позировала перед фотографами в бежевом миди-платье Chloé с прозрачным верхом и длинными рукавами. Певица добавила к нему кожаные сапоги на каблуках, светлый клатч, золотые кольца и серьги. Визажисты сделали ей макияж с коричневыми тенями и розовым блеском. Знаменитость также распустила волосы.
20 августа появилась информация, что звезда подала на развод с Беном Аффлеком. Артистка принесла документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Сообщалось, что дата расставания с актером — 26 апреля 2024 года.
Недавно Лопез и Аффлек впервые за долгое время пересеклись. Поп-исполнительница приехала в офис в Лос-Анджелесе, который она делит с актером. Артист покинул здание через полчаса после ее прибытия. Лопез появилась там после обеда в отеле «Беверли-Хиллз» в сопровождении своей матери Гваделупе Родригес.
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек поженились в Лас-Вегасе 16 июля 2022 года. Слухи о предстоящем разводе актера и певицы появились в середине мая. По данным инсайдеров, чета пыталась сохранить отношения, но решающим моментом стала прошедшая вечеринка в честь 55-летия актрисы, в день которой Аффлек купил себе новый дом и съехал из их общего пентхауса.