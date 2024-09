55-летняя Дженнифер Лопез вышла в свет в смелом наряде

55-летняя Лопез появилась на вечеринке Road to the Golden Globes, которая прошла 7 сентября в отеле Four Seasons в Онтарио. Актриса позировала перед фотографами в бежевом миди-платье Chloé с прозрачным верхом и длинными рукавами. Певица добавила к нему кожаные сапоги на каблуках, светлый клатч, золотые кольца и серьги. Визажисты сделали ей макияж с коричневыми тенями и розовым блеском. Знаменитость также распустила волосы.