Жанр: драма, криминал, детектив

Количество сезонов: 3

Количество серий: 44

Режиссер: Мурад Алиев,Сергей Артимович, Александр Калугин, Денис Елеонский

Актеры: Дарья Румянцева, Сергей Жарков, Сергей Колос, Алексей Шаблюк, Кира Кауфман, Денис Синявский, Алексей Байдаков, Евгений Карпов

Дата премьеры: 9 марта 2020 года

Страна производства: Россия

Адаптация: информации об этом нет, но история помнит как минимум пять картин, рассказывающих о взаимодействии человека и дельфина. В 1963 году в США вышел семейный фильм «Флиппер», где все вертится вокруг мальчика Сэнди (Люк Хэлпин); в 1964-м сюжет получил развитие в виде «Новых приключений Флиппера», в том же году на американском телевидении состоялась премьера одноименного сериала; а в 1995-м главными героями продолжения истории стали подростки Майк и Майя (Джессика Альба). И это не говоря уже о том, что в 1996 году поклонники франшизы увидели ремейк, где Сэнди сыграл Элайджа Вуд.