Весной 2024-го зрители увидели третий сезон детектива, в центре сюжета которого оперуполномоченный Андрей Кораблев и его напарник — дельфин Василиса. Чем закончился сериал «Дельфин», как сложилась судьба главных героев и планируется ли продолжение — читайте в статье.
Публике всегда нравились истории про стражей порядка и их животных-помощников. Однако увидеть в роли боевого товарища именно морского обитателя многим оказалось в диковинку. Хотя мировой кинематограф помнит, что еще в 60-е в США выходил фильм «Флиппер» и одноименный сериал, речь в котором шла о дружбе афалины и мальчика. Расскажем все об отечественном «Дельфине» и чем он закончился.
Основная информация о сериале
Проектом занимались режиссеры с именем. Съемками первого сезона руководил Мурад Алиев. Впервые зрители увидели его еще в советском кинохите «Земля Санникова», где он сыграл онкилона, но больше всего они запомнили его как создателя телебоевиков «Кодекс чести-6», «Морпехи» и «Платина». Постановщик второго сезона Денис Елеонский получил известность как один из авторов телепередачи «Криминальная Россия», а в его фильмографии — остросюжетные сериалы «Анна-детективъ» и «Некрасивая подружка». Команду третьего сезона возглавил актер и режиссер Александр Калугин, известный по проектам «Летом я предпочитаю свадьбу» и «Чужая стая». Первые шесть серий третьей части «Дельфина» снял Сергей Артимович, на счету которого боевики «Топтуны» и «Лесник».
Главные роли в сериале сыграли Сергей Жарков и Дарья Румянцева. В образе Василисы выступил дельфин Саша. С ним работал тренер, который научил артиста необходимым трюкам и приемам. Тренер понадобился и профессиональным актерам: ведь им нужно было усвоить, как общаться с этим млекопитающим. Например, нужно было избегать прикосновений к ушам и глазам животного, чтобы его не напугать. Съемки проходили в Краснодарском крае: Геленджике, Новороссийске, Сочи, Кабардинке и Дагомысе. Часть сцен была отснята в дельфинариях Санкт-Петербурга и Анапы.
Информация о сериале «Дельфин»
Жанр: драма, криминал, детектив
Количество сезонов: 3
Количество серий: 44
Режиссер: Мурад Алиев,Сергей Артимович, Александр Калугин, Денис Елеонский
Актеры: Дарья Румянцева, Сергей Жарков, Сергей Колос, Алексей Шаблюк, Кира Кауфман, Денис Синявский, Алексей Байдаков, Евгений Карпов
Дата премьеры: 9 марта 2020 года
Страна производства: Россия
Адаптация: информации об этом нет, но история помнит как минимум пять картин, рассказывающих о взаимодействии человека и дельфина. В 1963 году в США вышел семейный фильм «Флиппер», где все вертится вокруг мальчика Сэнди (Люк Хэлпин); в 1964-м сюжет получил развитие в виде «Новых приключений Флиппера», в том же году на американском телевидении состоялась премьера одноименного сериала; а в 1995-м главными героями продолжения истории стали подростки Майк и Майя (Джессика Альба). И это не говоря уже о том, что в 1996 году поклонники франшизы увидели ремейк, где Сэнди сыграл Элайджа Вуд.
Что было в предыдущих сезонах сериала «Дельфин»
В центре сюжета приключенческого детектива — столичный оперуполномоченный Андрей Кораблев. Он получает известие о гибели своего деда и возвращается на родину, в небольшой городок Южноморск. Капитан сразу понимает, что смерть старого рыбака была неслучайной, поэтому начинает расследование. Судьба сводит его с океанологом Инной Бережной и дельфином Василисой, которая помогает ему вывести злодея на чистую воду.
В продолжении истории Кораблев устраивается оперативником в местные органы. На этот раз герою нужно выяснить, кто организатор контрабанды запрещенных веществ, и отыскать подводную лабораторию. В третьем сезоне, который вышел на НТВ 27 мая 2024 года, Андрей получает повышение до начальника уголовного розыска. Ему предстоит раскрыть ряд преступлений, в том числе покушение на собственное убийство.
Краткий сюжет 1-го сезона
Андрей Кораблев спустя много лет возвращается в родной Южноморск. Причиной поездки становится смерть его деда, обычного рыбака. Пообщавшись с коллегами из местного управления МВД, Андрей понимает, что гибель Кораблева-старшего была кем-то подстроена. В числе подозреваемых — Сергей Боровиков, один из самых влиятельных бизнесменов города.
Вместе с этим герой знакомится с сотрудницей местного филиала океанографического института Инной Бережной. Между героями сразу же возникает симпатия, а Инна еще и показывает Андрею дельфина, спасенного сотрудниками научного центра от последствий серьезных травм. Кораблев признается, что с детства понимает язык этих животных. Так начинается его дружба с дельфином Василисой, которая помогает ему в расследовании запутанных дел.
Краткий сюжет 2-го сезона
К радости полковника Бухтового Кораблев принимает решение остаться в родном городе и устраивается на работу в местное УМВД. Среди задач — вычислить секретную станцию под водой, на которой преступники готовят одурманивающие вещества. Главную помощь снова оказывают Инна и дельфин Василиса. Именно «Васька» укажет на ниточку, ведущую к заказчикам всех происходящих в Белой Бухте бед.
Краткий сюжет 3-го сезона
Третья часть «Дельфина» начинается с покушения на Кораблева. Кто-то подложил бомбу в его лодку, на которой он плыл, чтобы отметить свое повышение в звании. Судно взлетает на воздух, а из Москвы присылают следователя Надежду Судакову. Но выясняется, что Андрей подстроил гибель, чтобы вычислить тех, кто заинтересован в его смерти. Тем временем дельфин Василиса получает отравление: в обстоятельствах происшествия разбирается Инна.
Описание последней серии: итоги 3-го сезона
Сезон заканчивается интригующе: Кораблев и полковник Глебов погружаются на дно моря, чтобы еще раз увидеть затонувший античный город Еврипомен. О нем Андрей узнает, когда разыскивает столичных дайверов, бесследно пропавших вместе с дорогим оборудованием. Москвичи ныряли к статуе золотого дельфина, украсившего древний полис. В финале Андрей узнает, что бесценной статуи тоже нет на месте.
Как сложилась судьба героев
Третий сезон получился интригующим, и зрители, судя по отзывам на кинофорумах, рассчитывают на его продолжение. А мы собрали информацию о том, как сложилась судьба основных героев.
Дельфин Василиса
В последнем сезоне Василиса заболевает, подхватив неизвестный вирус. Инна, тяжело переживая «смерть» Кораблева, находит силы, чтобы заняться собственным расследованием. Она узнает, что дельфина тоже хотели убить. Позже выясняется, что в бассейн, где содержалась Василиса, подсыпали химикаты. Информация чуть не стоила Инне жизни, но от киллера ее спас Кораблев.
Андрей Кораблев
В третьем сезоне Андрей инсценирует свою гибель: его лодку, когда он направлялся на празднование своего повышения, якобы взрывают. Друзья и любимая скорбят, враги злорадствуют, а на место уже назначают сотрудника из столичной полиции. За кулисами разыгранного им спектакля Кораблев выясняет, кто так страстно желал ему смерти, а затем энергично берется за новое дело.
Инна
Возлюбленная Андрея Кораблева и сотрудница филиала океанографического института в Южноморске после всех событий возвращается в город. Инна будет ухаживать за одинокой уборщицей центра, которая попала в больницу с инфарктом.
Бухтовой
Бывший начальник розыска Бухтовой становится полковником и возглавляет УМВД Южноморска. Вместе с Кораблевым он выходит на след киллера по кличке Малой. Тот проливает свет на заказчика покушения на Андрея.
Середа
Напарник Андрея Кораблева близко к сердцу принимает его «розыгрыш». Как и Инна, он считает поступок Андрея предательством. Тем не менее товарищи смогли объединиться ради общего дела, задержать исполнителя нового взрыва и предотвратить гибель сотни людей.
Дата выхода 4-го сезона сериала «Дельфин»
Премьера четвертого сезона намечена на весну 2025 года. Собрали в удобный список предположительные даты выхода серий:
- 1-я и 2-я серии: 26 мая 2025;
- 3-я и 4-я серии: 27 мая 2025;
- 5-я и 6-я серии: 28 мая 2025;
- 7-я и 8-я серии: 29 мая 2025;
- 9-я и 10-я серии: 2 июня 2025;
- 11-я и 12-я серии: 3 июня 2025;
- 13-я и 14-я серии: 4 июня 2025;
- 15-я и 16-я серии: 5 июня 2025;
- 17-я и 18-я серии: 9 июня 2025;
- 19-я и 20-я серии: 10 июня 2025;
- 21-я и 22-я серии: 11 июня 2025;
- 23-я и 24-я серии: 12 июня 2025.
Будет ли продолжение сериала «Дельфин»
Заключительная серия третьего сезона дала повод думать, что у истории про Андрея Кораблева и его помощницу, дельфина Василису, будет продолжение. Сможет ли майор справиться с криминальным миром Южноморска и вернется ли на прежнее место, зрители имеют все шансы узнать в четвертом сезоне, который выйдет не ранее весны 2025 года. Официальный трейлер в Сети пока не появился.
Автор: Олеся Лаврова