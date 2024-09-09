58-летняя Сальма Хайек показала свое архивное детское фото

Сальма Хайек в личном блоге опубликовала свое детское фото. На кадре она запечатлена лежащей на траве в фиолетовом платье с рюшами. Тогда у звезды кино были кудрявые волосы и челка.
«Время воспоминаний», — лаконично отметила 58-летняя актриса.
Поклонники заметили, что 16-летняя дочь актрисы — Валентина Пино — очень похожа на нее. Кроме того, они считают, что Хайек с ранних лет была яркой и красивой.
«Валентина — твой клон на этой фотографии», «По-моему, Валентина очень похожа на маленькую Сальму», «Удивительно, она была обычной девочкой в Мексике. Теперь она одна из самых горячих женщин в мире», «В детстве ты тоже была очень красивой, но с возрастом стала еще лучше», «Сколько бы нам ни было лет, энергия в глазах всегда одинаковая, как будто с первого дня мы хорошо знаем, кто мы».
Сальма Хайек — известная мексикано-американская актриса. Свою карьеру она начинала в Мексике, а в 1991 году переехала в Лос-Анджелес, чтобы учиться актерскому мастерству.
В Америке она стала популярна в 1995-м после выхода фильма «Отчаянный», в котором снималась с Антонио Бандерасом. Хайек также известна по таким проектам, как «Поспешишь, людей насмешишь», «Фрида», «Бандитки» и другим.
В 2007 году Сальма Хайек вышла замуж за французского миллиардера Франсуа-Анри Пино и в том же году родила дочь Валентину. Спустя два года пара официально оформила свои отношения.