58-летняя Сальма Хайек показала свое архивное детское фото

«Валентина — твой клон на этой фотографии», «По-моему, Валентина очень похожа на маленькую Сальму», «Удивительно, она была обычной девочкой в Мексике. Теперь она одна из самых горячих женщин в мире», «В детстве ты тоже была очень красивой, но с возрастом стала еще лучше», «Сколько бы нам ни было лет, энергия в глазах всегда одинаковая, как будто с первого дня мы хорошо знаем, кто мы».