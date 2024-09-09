Екатерина Климова показала кадры из путешествия со старшей дочерью

Екатерина Климова в личном блоге опубликовала фото из путешествия со своей 22-летней дочерью Елизаветой Хорошиловой. Актриса и ее наследница недавно побывали в круизе по Волге.
Звезда сериала «По законам военного времени» призналась, что еще год назад была в таком путешествии и загадала желание, чтобы оно повторилось. В этот раз она выбрала тур по Волге «Многоликая Казань».
«За несколько дней мы посетили Углич, Кинешму, Нижний Новгород, Козьмодемьянск, Чебоксары и, конечно, Казань! Прекрасные города, которые стоит увидеть своими глазами хотя бы раз в жизни!» — отметила Климова.
Актриса в путешествии примерила романтический образ: она выбрала длинное платье кремового оттенка с рюшами, а также босоножки на плоской подошве. Звезда собрала волосы в пучок, надела шляпу и солнцезащитные очки. Ее наследница выбрала похожий наряд.
Также Климова примерила футболку в черно-белую полоску и темно-синий мини-сарафан. Поклонники отметили, что у 46-летней актрисы отличная фигура, и им трудно поверить в то, что она родила четырех детей.
Напомним, Екатерина Климова была замужем трижды. От первого брака с ювелиром Игорем Хорошиловым у нее родилась дочь Елизавета, которая стала журналистом. В союзе с актером Игорем Петренко появились два сына — Матвей и Корней.
Третьим мужем звезды стал актер Гела Месхи, от которого в 2015 году она родила дочь Беллу. Спустя четыре года после рождения девочки актеры расстались.