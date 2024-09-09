Владимир Бортко пожаловался, что «никому не нужен»

«Про что я хотел бы поговорить? Про конец жизни, когда ты, в общем, выкинут отовсюду. Практически никому не нужен. Я восемь лет ничего не снимаю, у меня пять оплаченных сценариев уже, которые не снимаются», — пожаловался постановщик.