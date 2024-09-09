Нагиев вспомнил о последнем разговоре с Александром Масляковым

«Много хороших, больших актеров. Есть великие актеры, с уходом которых уходит часть истории. Но когда мы говорим, что ушла эпоха, вот сегодня это случилось. Вот именно сегодня, с уходом Маслякова, можно сказать в полной мере, что ушла эпоха. Это отдельно стоящий столп был», — рассказал Нагиев в беседе с ТАСС.