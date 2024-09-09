Нагиев вспомнил о последнем разговоре с Александром Масляковым

Дмитрий Нагиев высказался об уходе ведущего КВН, с которым был хорошо знаком. Нагиев был членом жюри на играх Высшей лиги КВН, а также несколько раз заменял Александра Маслякова и вел шоу, когда тот заболел. Актер отметил, что вместе с такими великими людьми уходит целая эпоха.
«Много хороших, больших актеров. Есть великие актеры, с уходом которых уходит часть истории. Но когда мы говорим, что ушла эпоха, вот сегодня это случилось. Вот именно сегодня, с уходом Маслякова, можно сказать в полной мере, что ушла эпоха. Это отдельно стоящий столп был», — рассказал Нагиев в беседе с ТАСС.
Актер признался, что близко общался с Александром Васильевичем и часто звонил ему, чтобы узнать о его здоровье. Однако в последний раз телеведущий не взял трубку, так как плохо себя чувствовал.
«До последних дней мы общались. Последний раз я разговаривал с ним два месяца назад. Месяц назад он трубку не снял. Сняла трубку Светлана, супруга, и сказала, что Александр Васильевич чуть-чуть приболел. Просто насморк. То мужество, с которым человек уходил, угасал, — для меня это урок личного мужества», — вспомнил исполнитель главной роли в сериале «Кухня».
Напомним, Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября. Ему было 82 года. В последнее время он, по сообщениям СМИ, с трудом передвигался и разговаривал. У артиста был рак легких.