Звезда «Ворониных» раскрыла секрет стройной фигуры

Звезда «Ворониных», актриса Екатерина Волкова в беседе с «Газетой.Ru» раскрыла свой секрет стройности.
42-летняя Екатерина Волкова призналась, что оставаться в хорошей физической форме ей помогает питание.
«Мне комфортно питаться по схеме 16/8, приучила себя к такому графику и стабильно держу вес благодаря этому подходу. Очень стараюсь не есть после 18:00. Получается не всегда, но редкие отклонения от режима проходят без последствий, если в целом придерживаешься намеченного курса», — поделилась актриса.
Артистка добавила, что может позволить себе съесть любую еду, но в маленьком количестве.
В июле звезда «Ворониных» показала фотографии, которые сделала во время отдыха с мужем, телеведущим Андреем Карповым, и дочерью Елизаветой.