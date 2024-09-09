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Звезда «Ворониных» раскрыла секрет стройной фигуры

Екатерина Волкова рассказала, что помогает ей стабильно держать вес

Звезда «Ворониных», актриса Екатерина Волкова в беседе с «Газетой.Ru» раскрыла свой секрет стройности.

Екатерина Волкова (фото: соцсети)
Екатерина Волкова (фото: соцсети)

42-летняя Екатерина Волкова призналась, что оставаться в хорошей физической форме ей помогает питание.

«Мне комфортно питаться по схеме 16/8, приучила себя к такому графику и стабильно держу вес благодаря этому подходу. Очень стараюсь не есть после 18:00. Получается не всегда, но редкие отклонения от режима проходят без последствий, если в целом придерживаешься намеченного курса», — поделилась актриса.

Артистка добавила, что может позволить себе съесть любую еду, но в маленьком количестве.

В июле звезда «Ворониных» показала фотографии, которые сделала во время отдыха с мужем, телеведущим Андреем Карповым, и дочерью Елизаветой. 