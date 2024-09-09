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Анджелину Джоли заметили в компании российского актера

Голливудская звезда пообщалась с Юрой Борисовым на кинофестивале в Канаде

Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли пообщалась с российским актером Юрой Борисовым на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF). Соответствующий кадр был опубликован на странице фильма «Анора» режиссера Шона Бэйкера в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артисты были запечатлены обменивающимися улыбками во время беседы. Джоли представила в Канаде биографический фильм «Мария» о жизни оперной дивы Марии Каллас, Борисов — «Анору».

Ранее сообщалось, что фильм «Анора» с участием российских актеров вошел в список потенциальных претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм».

Картина, получившая «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, рассказывает о молодой секс-работнице из Бруклина по имени Анора, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого человека прилетают из России, чтобы убедить его аннулировать брак. В фильме снялись Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.