Анджелину Джоли заметили в компании российского актера

Картина, получившая «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, рассказывает о молодой секс-работнице из Бруклина по имени Анора, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого человека прилетают из России, чтобы убедить его аннулировать брак. В фильме снялись Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.