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Шон Пенн вышел на публику с молдавской возлюбленной на 34 года младше него

Пару застали за поцелуями на улицах Мадрида
Шон Пенн и Валерия Ников
Шон Пенн и Валерия НиковИсточник: Legion-Media.ru

64-летнего актера Шона Пенна заметили на свидании с женщиной на 34 года младше него. Об этом сообщает The Daily Mail.

Новой возлюбленной звезды Голливуда стала 30-летняя молдавская актриса Валерия Ников. Целующуюся пару сфотографировали на улицах Мадрида во время прогулки артистов после совместного ужина.

В 2022 году Пенн развелся с австралийской актрисой Лейлой Джордж, в браке с которой он состоял два года. Весной 2024-го актер заявил о том, что каждый день радуется тому, что свободен.

Валерия Ников появлялась в эпизодической роли в сериале «Эмили в Париже». Шон Пенн знаменит игрой в таких фильмах, как «Таинственная река», «Харви Милк», «Путь Карлито» и «Древо жизни». Двое его детей от романа с актрисой Робин Райт Пенн старше, чем Ников.