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Тяжелобольной Брюс Уиллис появился на публике

Актер был замечен в Калифорнии

Тяжелобольной актер Брюс Уиллис впервые за долгое время был замечен на публике. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Брюс Уиллис
Брюс УиллисИсточник: Legion-Media.ru

Папарацци засняли 69-летнего Брюса Уиллиса 8 сентября в Калифорнии. Актер был запечатлен на пассажирском сиденье автомобиля. Он был одет в светлую рубашку и черную бейсболку.

В феврале 2023 года семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

В конце июня жена Брюса Уиллиса, модель Эмма Хеминг-Уиллис, показала редкую фотографию с супругом. На снимке влюбленные стояли лицом друг к другу и улыбались. Модель позировала в красно-белой полосатой футболке и соломенной шляпе, а актер — в серой футболке и черной кепке.

Уиллис женился на Эмме Хеминг, которая младше него на 23 года, 21 марта 2009 года. В 2012-м у них родилась дочь Мейбл, а в 2014-м на свет появилась Эвелин. У актера также есть три дочери от Деми Мур, с которой он прожил в браке с 1987 по 2000 год: Румер, Скаут и Таллула.