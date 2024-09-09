Тяжелобольной Брюс Уиллис появился на публике

Уиллис женился на Эмме Хеминг, которая младше него на 23 года, 21 марта 2009 года. В 2012-м у них родилась дочь Мейбл, а в 2014-м на свет появилась Эвелин. У актера также есть три дочери от Деми Мур, с которой он прожил в браке с 1987 по 2000 год: Румер, Скаут и Таллула.