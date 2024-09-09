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Рената Литвинова показала фигуру в платье с глубоким декольте

Актриса поделилась кадром фотосессии в соцсетях

Актриса и режиссер Рената Литвинова продемонстрировала фигуру в откровенном наряде. Знаменитость опубликовала фото в Telegram-канале.

57-летняя Рената Литвинова была запечатлена в черном макси-платье российского бренда Viva Vox с глубоким декольте, которое было украшено пайетками. Актриса также надела кольца и браслет. Визажисты сделали знаменитости вечерний макияж с помадой, а стилисты — укладку.

Поклонники восхитились образом режиссера.

«Это так обворожительно», «Так элегантно и утонченно. Произведение искусства», «Роскошно», «Красиво», «Грация, магнетическая сила, вдохновение», — писали в комментариях.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

В августе актриса выложила видео из отпуска. В ролике звезда каталась на яхте в черном слитном купальнике в крупный горошек. Литвинова дополнила пляжный образ массивными солнцезащитными очками и кольцами.