Россияне предпочли «Ворону» отечественные мультфильм и комедию

Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» Константина Бронзита возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в минувшие выходные и заработал 82,6 млн руб. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.
Мультфильм рассказывает о путешествии Лунтика на Черную гору. Взобраться туда нужно, чтобы он смог найти мать и вернуться на Луну.
На втором месте рейтинга портала расположилась отечественная комедия «Обе Две» с 26,7 млн руб. Картина рассказывает о совместном путешествии двух сестер в Москву, где младшая хочет стать режиссером.
Тройку лидеров по сборам замыкает ремейк фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом в главной роли (23,2 млн руб.).
В первые выходные сентября «Лунтик: Возвращение домой» тоже был лидером российского проката. На втором месте был «Ворон», а третью строчку занял французско-бельгийский фильм «Ларго Винч: Гнев прошлого».
Ранее в нескольких городах России отменили премьеру фильма об известном русском поэте.