Блум хочет вернуться к роли Лелогаса в спин-оффе «Властелина колец»

Недавно актер Иэн МакКеллен признавался, что хочет снова стать Гэндальфом. Он заявил, что «не позволит никому другому надеть остроконечную шляпу и бороду». 85-летний актер также выразил надежду, что его «ноги, легкие и разум» будут работать к моменту съемок.