Николь Кидман получила награду в Венеции за роль в фильме «Плохая девочка»

В центре сюжета фильма — 40-летняя Роми (Николь Кидман), руководительница в крупной IT-компании, готовящейся выйти на биржу. Героиня обожает своего ребенка и всегда была образцовой женой. Однако отношения с мужем уже давно превратились в рутину.