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Николь Кидман получила награду в Венеции за роль в фильме «Плохая девочка»

Актриса не смогла получить награду лично, поскольку была вынуждена отправиться домой в связи со смертью матери
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

РИМ, 7 сентября. /ТАСС/. Приз за лучшую женскую роль — Кубок Вольпи — 81-го Венецианского кинофестиваля вручен Николь Кидман за смелую роль в эротическом фильме «Плохая девочка» (Babygirl). Об этом объявило международное жюри во главе с французской актрисой Изабель Юппер. Трансляция велась на сайте биеннале.

Актриса австралийского происхождения не смогла получить награду лично, поскольку вынуждена была отправиться домой в связи со смертью матери.

В центре сюжета фильма — 40-летняя Роми (Николь Кидман), руководительница в крупной IT-компании, готовящейся выйти на биржу. Героиня обожает своего ребенка и всегда была образцовой женой. Однако отношения с мужем уже давно превратились в рутину.

Неожиданно Роми вступает в тайные отношения с 21-летним новичком (Харрис Дикинсон), который только что устроился к ней на стажировку. Их страстный, но запретный роман грозит опасными последствиями для обоих.