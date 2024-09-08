Николь Кидман получила награду в Венеции за роль в фильме «Плохая девочка»

РИМ, 7 сентября. /ТАСС/. Приз за лучшую женскую роль — Кубок Вольпи — 81-го Венецианского кинофестиваля вручен Николь Кидман за смелую роль в эротическом фильме «Плохая девочка» (Babygirl). Об этом объявило международное жюри во главе с французской актрисой Изабель Юппер. Трансляция велась на сайте биеннале.
Актриса австралийского происхождения не смогла получить награду лично, поскольку вынуждена была отправиться домой в связи со смертью матери.
В центре сюжета фильма — 40-летняя Роми (Николь Кидман), руководительница в крупной IT-компании, готовящейся выйти на биржу. Героиня обожает своего ребенка и всегда была образцовой женой. Однако отношения с мужем уже давно превратились в рутину.
Неожиданно Роми вступает в тайные отношения с 21-летним новичком (Харрис Дикинсон), который только что устроился к ней на стажировку. Их страстный, но запретный роман грозит опасными последствиями для обоих.