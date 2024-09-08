Назван лучший фильм Венецианского кинофестиваля

По сюжету киноленты, в молодости Ингрид (Джулианна Мур) и Марта (Тильда Суинтон) были близкими подругами. Позже их пути разошлись, и одна стала популярной писательницей, другая — военной журналисткой. Спустя много лет женщинам пришлось воссоединиться при печальных обстоятельствах.