Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Украинская актриса о съемках с Пугачевой: «Ее опасались все»

Татьяна Шелига вспомнила, что Пугачева вела себя тихо на съемках фильма
Алла Пугачева
Алла ПугачеваИсточник: Legion-Media.ru

Украинская актриса Татьяна Шелига вспомнила, что работала с Аллой Пугачевой над музыкальной комедией «За двумя зайцами», премьера которой состоялась в 2004 году. Ее слова передает местное издание «Обозреватель».

Съемки мюзикла проходили в Киеве. Пугачева сыграла в картине главную роль, а юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) — супруга ее героини. К тому моменту звездная пара еще не была в официальном браке.

«Конечно, ее [Пугачеву] опасались все, начиная с администраторов, заканчивая продюсерами. Однако я лишь несколько раз за все съемочные дни видела ее недовольной, и все претензии — это было по делу, не звездные прихоти», — поделилась Шелига.

По словам актрисы, на съемках Пугачева «вела себя тихо» и работала наравне с другими актерами. Она даже просила коллег подсказывать ей, поскольку не была профессиональной актрисой. Также, вспомнила Шелига, Пугачева разделила вместе с актерами празднование после премьеры — она пришла на фуршет.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми уехали из России в Израиль. Накануне Галкин опубликовал обращение к фанатам, в котором анонсировал свои предстоящие выступления за границей.

Ранее Пугачеву и Галкина потребовали лишить родительских прав.