Украинская актриса о съемках с Пугачевой: «Ее опасались все»

«Конечно, ее [Пугачеву] опасались все, начиная с администраторов, заканчивая продюсерами. Однако я лишь несколько раз за все съемочные дни видела ее недовольной, и все претензии — это было по делу, не звездные прихоти», — поделилась Шелига.