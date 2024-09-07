Звезд экрана связывают не только съемочные площадки, красные дорожки и внимание публики. Еще есть дружба, о которой многие забывают, полагая, что в кинобизнесе только и могут, что конкурировать и сплетничать. В подтверждение собрали 10 фактов.
1. Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс
Что касается дружбы между мужчиной и женщиной, которой, как некоторые утверждают, не существует, то со стереотипами готовы поспорить Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс. Первым их совместным фильмом стала криминальная подростковая комедия 2004 года «Высший балл». Спустя три года актеры воссоединились в «Дневниках няни», а позже появились вместе в нескольких «Мстителях». Все домыслы о романтических чувствах Эванс и Йоханссон опровергают, уверяя, что между ними крепкая дружба, залогом которой стала возможность рассказывать друг другу обо всем на свете.
2. Брэд Питт и Джордж Клуни
Приятельские отношения Брэда Питта и Джорджа Клуни зародились в начале нулевых на съемках фильма «Одиннадцать друзей Оушена». После выхода фильма прошло уже больше 20 лет, но актеры продолжают общаться и даже по-дружески подшучивать друг над другом. Традиция как раз появилась во время производства картины, и инициатором стал Клуни, за которым закрепилась репутация большого приколиста. Питт ответил ему на съемках следующей части — «Двенадцать друзей Оушена»: он развесил листовки с просьбой обращаться к артисту только «Мистер Клуни», тем самым спровоцировав разговоры, что Джордж зазвездился. Но дружбу это не испортило.
3. Леонардо ДиКаприо и Тоби Магуайр
Актеры познакомились в 80-е, когда оба пробовались на одну и ту же роль в сериале. Мальчишек тогда еще никто не знал, и они соперничали друг с другом, хвастая достижениями: Лео сыграл в «Зубастиках 3», а Тоби — в «Крутом Уокере». Позже, в 1993 году, Леонардо ДиКаприо и Тоби Магуайр попали в кастинг драмы «Жизнь этого парня» с Робертом Де Ниро. Спустя четыре года на экраны вышел «Титаник», принесший ДиКаприо всемирную известность. Магуайр прославился в 2002-м, после того как воплотил образ Питера Паркера в супергеройском «Человеке-пауке». Через 10 лет Лео и Тоби снялись в «Великом Гэтсби». Они и по сей день сохраняют приятельские отношения, правда, на смену мальчишескому соперничеству пришла крепкая дружба.
4. Сальма Хайек и Пенелопа Крус
Яркая и обворожительная мексиканка Сальма Хайек отправилась покорять Голливуд немного раньше своей испанской подруги Пенелопы Крус. Красавицы встретились на одном из кастингов и смогли найти общий язык, а Хайек помогла Крус освоиться и даже пригласила ее жить к себе. В 2006 году обе сыграли в криминальной комедии «Бандитки». В центре сюжета Сара и Мария, которые заключают союз: они будут грабить банки, отдавая добычу обманутым вкладчикам. Актрисы дружат по сей день.
5. Дженнифер Энистон и Кортни Кокс
Премьера сериала «Друзья» состоялась 30 лет назад. Такой же срок у дружбы актрис Дженнифер Энистон и Кортни Кокс — из экранных подруг они превратились в реальных. И примеров тому предостаточно: когда Энистон выходила замуж за Джастина Теру, именно «Моника» стала подружкой невесты; Кортни в свою очередь тоже дала понять, что Дженнифер для нее — близкий человек, и сделала «Рэйчел» крестной своей дочери.
6. Джейк Джилленхол и Райан Рейнольдс
Много лет назад Джейк Джилленхол и Райан Рейнольдс познакомились на пробах к фильму, куда их обоих не взяли. Зато в 2017-м на большие экраны вышла фантастика «Живое», в которой друзья играют астронавтов и сражаются с инопланетным существом. Примечательно, что главная роль медика Джордана предназначалась Рейнольдсу. Но из-за плотного графика ему пришлось уступить Джилленхолу и отойти на второй план. В результате героя Райана где-то на середине фильма съедает то самое «нечто». Вряд ли звезда «Дэдпула» обиделся на приятеля: они обожают подшучивать друг над другом.
7. Эмилия Кларк и Джейсон Момоа
Дружба Эмилии Кларк и Джейсона Момоа началась на съемках «Игры престолов». В одном из самых крупнобюджетных проектов современного американского телевидения актеры сыграли супругов. По тем страстям, которые кипели на экране, трудно представить, насколько трогательными и нежными (но по-дружески) были отношения Эмили и Джейсона на площадке. Во время производства сериала «Королева драконов» перенесла два инсульта, но увольнения боялась больше, чем последствий для здоровья. Она признавалась, что «Кхал» поддерживал ее и восхищался ее стойкостью, а сейчас, приезжая в Англию, где живет Эмилия, всегда заходит в гости.
8. Зак Брафф и Дональд Фэйсон
Комедийный сериал «Клиника» вышел в 2001 году и свел двух друзей — Зака Браффа и Дональда Фэйсона. В процедурале Брафф сыграл доктора Джона «Джей Ди» Дориана, а Фэйсон исполнил роль Терка, его лучшего друга. Дональд уже снимался до «Клиники» в таких проектах, как «Бестолковые» с Алисией Сильверстоун и «В ожидании выдоха» с Уитни Хьюстон, и подбадривал коллегу на площадке. А четыре года назад Брафф и Фэйсон запустили совместный подкаст, в котором пересказывают содержание эпизодов «Клиники» и делятся забавными производственными случаями. Примечательно, что название шоу переводится как «Ненастоящие врачи, зато реальные друзья».
9. Роберт Дауни-мл. и Мэл Гибсон
Актеры Роберт Дауни-мл. и Мэл Гибсон снимались вместе лишь однажды — в фильме «Эйр Америка». Этой встречи оказалось достаточно, чтобы завязалась крепкая дружба. Когда Дауни из-за проблем с запрещенными веществами оказался в тюрьме и был отвергнут Голливудом, Гибсон помог приятелю восстановить репутацию. Той же монетой отплатил Роберт — он встал на защиту Мэла, когда карьера артиста из-за неосторожного высказывания покатилась под откос. Дауни-младший публично призвал дать другу второй шанс, и к нему прислушались.