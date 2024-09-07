Актеры познакомились в 80-е, когда оба пробовались на одну и ту же роль в сериале. Мальчишек тогда еще никто не знал, и они соперничали друг с другом, хвастая достижениями: Лео сыграл в «Зубастиках 3», а Тоби — в «Крутом Уокере». Позже, в 1993 году, Леонардо ДиКаприо и Тоби Магуайр попали в кастинг драмы «Жизнь этого парня» с Робертом Де Ниро. Спустя четыре года на экраны вышел «Титаник», принесший ДиКаприо всемирную известность. Магуайр прославился в 2002-м, после того как воплотил образ Питера Паркера в супергеройском «Человеке-пауке». Через 10 лет Лео и Тоби снялись в «Великом Гэтсби». Они и по сей день сохраняют приятельские отношения, правда, на смену мальчишескому соперничеству пришла крепкая дружба.