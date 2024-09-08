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Венецианские дневники: победивший Альмодовар и сокровища фестиваля

О старых мастерах и неожиданных открытиях Венецианского кинофестиваля 2024 – в шестом выпуске кинодневников от Егора Москвитина

Наш человек в Италии, кинокритик и один из ведущих шоу-подкаста PROсмотрено Егор Москвитин рассказывает о новых работах современных классиков — и если «Сломленную ярость» Такеши Китано можно назвать самой смешной картиной Венецианского кинофестиваля, то взявшая «Золотого льва» «Комната по соседству» Педро Альмодовара кажется самой грустной.

Однако настоящими сокровищами конкурсной программы Егор называет другие фильмы. О том, чем впечатляют итальянская «Горная невеста» и французский «Тихий сын», — в новом выпуске «Венецианских дневников».