Памятник Алексею Балабанову вызвал споры в Екатеринбурге

Место для памятника Балабанову утвердили в начале сентября. Балабанова хотели изобразить на четырех коробках с пленкой — они должны были символизировать четыре фильма, над которыми режиссер работал в Свердловске (Екатеринбурге). Рядом должны стоять еще восемь коробок — фильмы, снятые в Санкт-Петербурге.