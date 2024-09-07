Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Памятник Алексею Балабанову вызвал споры в Екатеринбурге

В Екатеринбурге не смогли договориться о виде памятника режиссеру
Алексей Балабанов
Алексей Балабанов

В Екатеринбурге не смогли договориться о виде памятника режиссеру Алексею Балабанову (1953−2013). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал уточняет, что родственники хотят видеть Балабанова на памятнике молодым, а кинематографисты и общественники — взрослым и узнаваемым.

Место для памятника Балабанову утвердили в начале сентября. Балабанова хотели изобразить на четырех коробках с пленкой — они должны были символизировать четыре фильма, над которыми режиссер работал в Свердловске (Екатеринбурге). Рядом должны стоять еще восемь коробок — фильмы, снятые в Санкт-Петербурге.

Первый предварительный проект вызвал у общественности споры о качестве будущего памятника.

Ранее вдова Балабанова рассказала, чему научилась от режиссера.