Путин готов «потесниться» в Кремле, чтобы мастера кино снимали там фильмы

На открытии первой очереди кинопарка «Москино» глава государства обратил внимание на декорации к одному из фильмов. «Так, между прочим, могу сказать: “Действительно Соборная площадь выглядит абсолютно натурально. Если у вас еще будет потребность в подобных съемках, обращайтесь напрямую, мы предоставим вам возможность, немножко подвинемся, потеснимся, а деньги, которые вы тратите на создание копий того, что у нас и так имеется, можно будет потратить в данном случае, скажем, на ремонтные работы в самом Кремле”», — с улыбкой предложил Путин.