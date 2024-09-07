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Путин готов «потесниться» в Кремле, чтобы мастера кино снимали там фильмы

По мнению главы государства, таким образом не потребуются дорогостоящие декорации, а сэкономленные деньги можно потратить на воплощение других планов
Владимир Путин
Владимир ПутинИсточник: PersonaStars

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил производителей отечественных фильмов на съемки в Московский Кремль. По мнению главы государства, таким образом не потребуются дорогостоящие декорации, а сэкономленные деньги можно потратить на воплощение других планов.

На открытии первой очереди кинопарка «Москино» глава государства обратил внимание на декорации к одному из фильмов. «Так, между прочим, могу сказать: “Действительно Соборная площадь выглядит абсолютно натурально. Если у вас еще будет потребность в подобных съемках, обращайтесь напрямую, мы предоставим вам возможность, немножко подвинемся, потеснимся, а деньги, которые вы тратите на создание копий того, что у нас и так имеется, можно будет потратить в данном случае, скажем, на ремонтные работы в самом Кремле”», — с улыбкой предложил Путин.

«Но, конечно, вам виднее, как организовать эту работу, но имейте в виду, что мы готовы вас поддержать, не только вкладывая городские либо федеральные деньги в реализацию ваших планов, но и в таком непосредственном сотрудничестве с вами», — обратился президент к представителям киноиндустрии.