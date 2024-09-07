Риз Уизерспун подтвердила роман с Оливером Хаарманом

Звезда фильма «Блондинка в законе» Риз Уизерспун и немецкий финансист Оливер Хаарман спровоцировали слухи об отношениях еще в июле. Теперь же сомнений не остается: Риз и Оливер действительно встречаются. На днях их застали во время прогулки по Нью-Йорку. Влюбленные держались за руки.