Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Риз Уизерспун подтвердила роман с Оливером Хаарманом

Пара больше не скрывает взаимные чувства
Риз Уизерспун
Риз УизерспунИсточник: Legion-Media.ru

Звезда фильма «Блондинка в законе» Риз Уизерспун и немецкий финансист Оливер Хаарман спровоцировали слухи об отношениях еще в июле. Теперь же сомнений не остается: Риз и Оливер действительно встречаются. На днях их застали во время прогулки по Нью-Йорку. Влюбленные держались за руки.

Их сфотографировали на выходе из отеля. Риз надела мини-платье черного цвета и туфли на каблуках. Актриса пребывала в замечательном настроении и сияла от счастья.

Уизерспун прибыла в Нью-Йорк вместе с 20-летним сыном Диконом, которого она воспитывает вместе со своим бывшим мужем Райаном Филиппом, и 11-летним сыном Теннесси от своего второго бывшего мужа.

Напомним, Риз Уизерспун засняли на свидании с новым возлюбленным в конце июля. Папарацци подловили актрису и финансиста, когда они направлялись на ужин в ресторан.