Риз Уизерспун подтвердила роман с Оливером Хаарманом

Звезда фильма «Блондинка в законе» Риз Уизерспун и немецкий финансист Оливер Хаарман спровоцировали слухи об отношениях еще в июле. Теперь же сомнений не остается: Риз и Оливер действительно встречаются. На днях их застали во время прогулки по Нью-Йорку. Влюбленные держались за руки.
Их сфотографировали на выходе из отеля. Риз надела мини-платье черного цвета и туфли на каблуках. Актриса пребывала в замечательном настроении и сияла от счастья.
Уизерспун прибыла в Нью-Йорк вместе с 20-летним сыном Диконом, которого она воспитывает вместе со своим бывшим мужем Райаном Филиппом, и 11-летним сыном Теннесси от своего второго бывшего мужа.
Напомним, Риз Уизерспун засняли на свидании с новым возлюбленным в конце июля. Папарацци подловили актрису и финансиста, когда они направлялись на ужин в ресторан.