На 81-м Венецианском кинофестивале вручат «Львов Святого Марка»

Помимо основного конкурса, 19 лент претендуют на призы второго конкурса «Горизонты», у которого свое жюри. Отдельной оценки удостоятся картины из секции «Венецианская классика», в которую входят как отреставрированные шедевры прошлого, так и документальные фильмы о кино.