На 81-м Венецианском кинофестивале вручат «Львов Святого Марка»

РИМ, 7 сентября. /ТАСС/. Международное жюри во главе с французской актрисой Изабель Юппер подведет итоги 81-го Венецианского кинофестиваля, назвав обладателей наград — «Золотого» и «Серебряных Львов Святого Марка», Кубков Вольпи — старейшего киносмотра в мире.
Всего в основном конкурсе участвовал 21 фильм. По оценкам критиков, в неформальном рейтинге лидирует новая картина Педро Альмодовара «Комната по соседству» (The Room Next Door). Это первый его полнометражный фильм полностью на английском языке, в котором снялись Тильда Суинтон и Джулианна Мур. Их работа также была высоко оценена международной критикой. «Далеким от первой части» по силе воздействия и смелости критики назвали продолжение «Джокера» «Джокер: Безумие на двоих» (Joker: Folie a Deux) Тодда Филлипса. Главные роли в фильме сыграли Леди Гага и Хоакин Феникс.
Неубедительной, по мнению критиков, оказалась работа Анджелины Джоли в биографическом фильме о Марии Каллас чилийца Пабло Ларраина. Сама картина названа самой слабой из его трилогии о выдающихся женщинах ХХ века — Жаклин Кеннеди («Джеки» (Jackie, 2016) и о принцессе Диане «Спенсер» (Spencer, 2021). Обе были показаны также в Венеции. Аналогичную реакцию у критиков вызвала лента с Николь Кидман «Плохая девчонка» (Babygirl) Халины Рейн. Ее партнером выступил Антонио Бандерас.
Среди мужчин фаворитом считается Дэниэл Крэйг, сыгравший в «американском» фильме итальянца Луки Гуаданьино.
Помимо основного конкурса, 19 лент претендуют на призы второго конкурса «Горизонты», у которого свое жюри. Отдельной оценки удостоятся картины из секции «Венецианская классика», в которую входят как отреставрированные шедевры прошлого, так и документальные фильмы о кино.
На фестивале присутствовали Брэд Питт и Джордж Клуни, приехавшие представлять вне конкурса новый совместный фильм «Одинокие волки» (Wolfs), который выйдет в ограниченный прокат в кино и будет показан на одной из цифровых платформ.