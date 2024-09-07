Клуни и Питт работают над новыми «Друзьями Оушена»

Также Клуни делился, как им удалось уговорить Джулию Робертс сняться в фильме. Он в шутку прислал ей сценарий и $20 одной купюрой. «Слышал, что ты теперь получаешь 20 [млн долларов] за картину», — было написано в записке. Клуни подчеркнул, что эта шутка рассмешила Робертс, и поэтому актриса согласилась.