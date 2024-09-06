Сценарий «Джокера 2» несколько раз переписывали из-за Хоакина Феникса

«Кажется, что сцена готова, осталось только снять. Но Хоакин говорил: "Нет-нет-нет, давайте просто обсудим это еще раз". Мы часто встречались в его трейлере, а иногда и вовсе рвали сценарий и начинали все заново», — цитирует слова Леди Гаги издание.