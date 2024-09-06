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Сценарий «Джокера 2» несколько раз переписывали из-за Хоакина Феникса

Леди Гага назвала творческий процесс на съемках фильма незабываемым опытом
Хоакин Феникс и Леди Гага
Хоакин Феникс и Леди ГагаИсточник: Legion-Media.ru

Исполнитель главной роли в фильме «Джокер: Безумие на двоих» Хоакин Феникс несколько раз заставлял команду переписывать сценарий во время съемок. Об этом сообщило издание Variety.

По словам Леди Гаги, партнерши актера по фильму, они часами обсуждали отдельные сцены вместе с режиссером Тоддом Филлипсом.

«Кажется, что сцена готова, осталось только снять. Но Хоакин говорил: "Нет-нет-нет, давайте просто обсудим это еще раз". Мы часто встречались в его трейлере, а иногда и вовсе рвали сценарий и начинали все заново», — цитирует слова Леди Гаги издание.

Впрочем, такой творческий процесс сама Гага оценивает, как незабываемый опыт.

«Это был действительно классный, освобождающий процесс, который по-настоящему раскрывал наших персонажей», — подытожила Гага.

Ранее Хоакин Феникс рассказал о похудении к съемкам в сиквеле «Джокера».