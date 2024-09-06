Селена Гомес стала миллиардером

Певица и актриса Селена Гомес официально стала миллиардером. Об этом сообщило издание Bloomberg.
По информации источника, это стало возможным благодаря собственному бизнесу: 32-летняя Гомес владеет косметическим брендом Rare Beauty Brands Inc., который активно сотрудничает с другими знаменитостями. Сейчас состояние звезды оценивается в 1,3 миллиарда долларов.
Напомним, в мае 2024 года Селена Гомес представила фильм «Эмилия Перес» со своим участием на кинофестивале в Каннах. Актриса расплакалась из-за 9-минутной овации, которую получила картина.
Ранее сообщалось, что Гомес может сыграть легенду кантри-музыки Линду Ронстадт в предстоящем биографическом фильме о ней.