Умер оператор Анатолий Петрицкий, снявший «Войну и мир» и «Мимино»

На 93-м году жизни умер кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР, член Союза кинематографистов России Анатолий Петрицкий, сообщили в Союзе кинематографистов.
Прощание состоится в понедельник, 9 сентября, в ритуальном зале Городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова в Москве. Время будет объявлено позднее.
Анатолий Петрицкий родился 14 декабря 1931 года в Харькове, его отец — украинский художник-авангардист Анатолий Петрицкий. В 1955 году окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Александра Гальперина). Его первой полнометражной картиной стал фильм «Мой младший брат» (1962) режиссера Александра Зархи.
Крупнейшая его работа — фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука. Съемки продолжались около шести лет. В 1969 году картина «Война и мир» получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.
За долгие годы в кино Петрицкий снял такие картины, как «Каждый вечер в одиннадцать» (1969), «Мимино» (1977) Георгия Данелии, «Мой ласковый и нежный зверь» (1978) Эмиля Лотяну, «Назначение» (1980), «Было у отца три сына» (1981). Последним стал фильм «Время и семья Конвей» (1984) Владимира Басова.
Как режиссер-постановщик снял две картины — «Талисман любви» (1984) и «Причалы» (1987). Последние годы работал на «Мосфильме», где принимал участие в реставрации и восстановлении фильмов прошлых лет, а также занимался подготовкой специалистов на курсах киностудии. В частности, в 2001 году Петрицкий руководил работой по восстановлению фильма «Илья Муромец» (1956) режиссера Александра Птушко.
Анатолий Петрицкий — обладатель почетного приза за сложные движения камеры на VII Конгрессе МАНК в Праге (1966), награды «Золотая камера» за вклад в кинематограф на XXVIII МКФ операторского мастерства в Битоле Manaki Brothers (2007), премии киноизобразительного искусства «Белый квадрат» Гильдии кинооператоров СК России — «За вклад в операторское искусство» (2010).