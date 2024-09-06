Умер оператор Анатолий Петрицкий, снявший «Войну и мир» и «Мимино»

Как режиссер-постановщик снял две картины — «Талисман любви» (1984) и «Причалы» (1987). Последние годы работал на «Мосфильме», где принимал участие в реставрации и восстановлении фильмов прошлых лет, а также занимался подготовкой специалистов на курсах киностудии. В частности, в 2001 году Петрицкий руководил работой по восстановлению фильма «Илья Муромец» (1956) режиссера Александра Птушко.